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武大校長招生：這裡特像北大 「莞莞類卿」式言論衝上熱搜

中國新聞組／北京1日電
武漢大學校長張平文在視頻中一句「我熱愛武漢大學，因為這裡特別像北京大學」宣傳詞火了。（取材自微博）
武漢大學校長張平文在視頻中一句「我熱愛武漢大學，因為這裡特別像北京大學」宣傳詞火了。（取材自微博）

武漢大學發布校長張平文為即將高考的學子加油打氣的視頻，曾任北大副校長的他稱「我熱愛武漢大學，因為這裡特別像北京大學」惹議，有網民解讀這是「誇武大，卻表白了北大」，莞莞類卿式(網路語，喻替身式的愛情 )招生也衝上熱搜。武大則回應稱，希望大家能理性、全面看待。

來源：YouTube

張文平校長本科，碩士，博士加上工作一共在北大度過了30多年的歲月。中國新聞周刊報導，近日，一段武大招辦發布的「校長張平文院士喊你上武大」視頻引發關注。視頻中張平文歡迎大家報考武大，「我來到珞珈山已經三個年頭，實際上也就一年多，但是我已經深深地熱愛武漢大學，因為這裡特別像北京大學」。

不少武漢大學的學生們因此在網絡上調侃自己的母校以及自己的校長，稱這句話太有靈性了，不就是「甄嬛傳」宛宛類卿的劇情嗎？甄嬛因為像純元所以頗得皇帝寵愛，其實被當做純元的替身。

武漢大學的同學們不僅磕到了，而且還故意調侃說北京大學因此得名首都小武大。更有人結合了最近那個嫡出庶出的熱梗，調侃說張校長是武漢大學的庶出，咱們這些嫡子嫡女可不要小看他。

在法學類專業高校30強當中，武漢大學的表現其實非常亮眼，一度奪得了亞軍的位置，而北京大學則是屈居於武漢大學之下，排名第六。因此比較學校的王牌專業才是關鍵。

其實優秀的院校之間往往會有合作協議，早在2023年的時候，北大和武大就已經簽署了相關的合作協議。或許早在不知不覺之間，兩所院校的同學都能夠享受到對方提供的教育資源，實現學術和方面的合作和交流。

有網民調侃，「要是喜歡北大就去北大任職，別來霍霍武大」、「我喜歡你，是因為你長得像我初戀，聽到這話你開心嗎」、「這波武大高攀北大了」、「在祝福的30秒裡，你心裡想的究竟是珞珈山下的櫻花，還是末名湖畔的燕園」、「別笑，人家是真正在北大當過校長的」、「沒有人在乎武大學生的感受」。

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