農村不婚潮 人代：首先要解決「人」的問題

不婚潮向農村蔓延，在農村，男子到了28歲還沒結婚，就會被視為大齡未婚男。(取材自中新網)

全國人大代表李樹林原以為不婚潮是部分城裡人趕時髦，沒想到這股潮流正在向農村蔓延。李樹林深入研究發現，農村人口急劇減少的原因是多方面的，其中一個現象讓他憂心忡忡，農村光棍愈來愈多，縣城附近一個村裡，30歲以上的男女未婚青年有二十五、六個，男性青年就有20個，「娶不起只是一方面，不想結婚占大多數。」

2022年末中國人口比上年末減少85萬人。封面新聞報導，李樹林注意到，人口生育率持續走低，人口老齡化逐漸加劇，在川北山區農村，「空心村」、「老人村」逐年增多；農村人口愈來愈少，如何解決鄉村振興問題？李樹林認為，要先解決「人」的問題。

為什麽農村青年不想結婚呢？據報導，李樹林調研發現，「多數人認為結婚後的壓力太大，買新房、孩子的教育、老人的贍養等，這些都導致年輕人恐婚。」

來自統計部門的權威數據，2022年，四川省營山縣出生人口3205人，死亡人口4834人。和營山情形差不多，南充2022年人口都在下降，全年出生人口3.13萬人，死亡人口3.82萬。總人口在下降，農村人又往城裡遷移，李樹林發現農村人口斷崖式下降的部分原因，「光棍愈來愈多，哪個來生育呢？」

報導指出，李樹林建議出台針對農村特殊的生育政策，對無固定工作、無固定收入和低收入 者制定合理生育二孩的政策，比如資金獎勵，購保（保險 ）養老，購房補貼、幫扶教育等方式激勵多生，確保人口穩定；將孕產婦納入免費產前篩查範疇，建議政府將孕產婦產前篩查和產前診斷全部納入政府民生工程，進一步增強出生缺陷防治能力，進一步完善生育休假制度，降低家庭生育成本，讓更多家庭想生育、願生育、生得起、育得優。