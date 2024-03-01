習主持政治局會議強調「穩預期」 分析：引導市場化解悲觀

中共總書記習近平29日主持中共中央政治局會議，討論將在大陸全國兩會上提請審議的政府工作報告。（新華社）

「全國兩會 」召開前，中共 中央政治局2月29日召開會議，討論國務院擬提請第14屆中國全國人大第二次會議審議的「政府工作報告」稿，會議由中共總書記習近平主持。會議指出，今年工作要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。對照去年底中央經濟工作會議提出的「穩預期」政策，專家解讀，「穩」有助引導市場預期，緩解各界對整個市場劇烈變化的悲觀情緒。

新華社報導，會議強調，今年是中華人民共和國成立75周年，是實現「十四五」規畫目標任務的關鍵一年。要按照中央經濟工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，全面深化改革開放，推動高水平科技自立自強，加大宏觀調控力度，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革。

同時統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，統籌高質量發展和高水平安全，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，增進民生福祉，保持社會穩定，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。

會議指出，今年工作要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，增強宏觀政策取向一致性，營造穩定透明可預期的政策環境。要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。要深入實施科教興國戰略，著力擴大國內需求，擴大高水平對外開放，有效防範化解重點領域風險。

會議還說，要堅持不懈抓好「三農」工作，扎實推進鄉村全面振興，推動城鄉融合和區域協調發展。要加強生態文明建設，推進綠色低碳發展。要切實保障和改善民生，加強和創新社會治理。要堅決糾治形式主義、官僚主義，真抓實幹、埋頭苦幹、善作善成，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

觀察者網引述復旦大學經濟學院院長、中國經濟研究中心主任張軍在「經濟學家建言2024中國經濟」訪談時表示，「穩中求進」在2023年底的中央經濟工作會議即提出「穩預期、穩增長、穩就業 」的「三穩」政策，和之前提到的「穩定增長、穩就業、穩物價」相比出現變化，「穩預期」替代了「穩物價」並被放在首位。整個市場情緒發生劇烈變化，中央非常關注預期，要進行預期管理。

「我們需要有一些技巧或工具，來對市場預期做一些引導，對過度劇烈的看法或情緒變化要做一些緩解工作等。這些都是預期管理很重要的內容。」他說。