「點讀機女孩」自曝罹腦瘤剃光髮 稱為保研熬夜弄壞身體

高君雨錄影剃髮過程。（取材自紅星新聞）

已半年多未更新動態的「點讀機女孩」高君雨昨天在個人帳號上發布視頻，視頻中她稱自己患上罕見腦瘤，併錄下了用電動剃刀剃光頭髮的過程，視訊背景疑似在醫院病房。高君雨還發文稱「接下來就要手術了，大家等我的好消息。」

「哪裡不會點哪裡，so easy，媽媽再也不用擔心我的學習。」10多年前，高君雨因一則點讀機廣告走紅，成為大家都熟知的「點讀機女孩」。

綜合紅星新聞、廣州日報報導，中學時期，高君雨中考以727分考入廣州當地名校，高中通過中國傳媒大學藝考後，又以568分考入中傳，高出大學部線113分，2022年年初，她成為北京冬殘奧開幕式引導員；2022年9月，還在中國傳媒大學讀大四的高君雨發布視頻，宣布收到保送到本校傳播學國際傳播方向研究生的消息。

去年6月3日，高君雨曬出一段視頻，透露自己因為生病暴瘦15斤，身體不好讓她很焦慮。高君雨曬做胃鏡的檢查結果，她被診斷出患有表淺性胃炎，膽汁逆流，她說自己因為胃病痛得晚上失眠 、胃酸倒流、嘔吐，這些可能是她為了好成績和保研名額，學習時很緊張焦慮，常常熬夜，把咖啡 當飯吃傷了胃。

「我真的以自己的親身經驗勸告大家，一定要愛護好自己的身體，千萬不要熬夜，因為你今天的所作所為，總有一天會在自己的身體上報復回來的。」高君雨說。

去年7月18日，高君雨發影片說因為生病，一度嚴重到要停更，影片中的高君雨面容憔悴，她提到自己之前影片中雖然看上去陽光積極，但其實她從2022年12月生病以來，狀態就非常不好，會強撐著喘著粗氣錄製視頻，一條短視頻可能要錄製幾個小時。

高君雨在影片中還提到，因為生病，她很遺憾沒有能參加去年6月的畢業典禮。