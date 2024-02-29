17年生9女1男 貴州父：非重男輕女 「十全十美」不再生

貴州陳姓男子17年生9女1男，「全家福」影片吸引不少關注。。(取材自新聞晨報)

家住貴州的陳姓男子，17年間生下9女1男，他的網名叫「十個孩子他爸」，近日曬出111條「全家福」影片，吸引不少關注，獲讚233.5萬，粉絲23.8萬，他稱「生活很辛苦，有你們很幸福，你們是我奮鬥的動力」。

華商報報導，陳男今年43歲，2004年與小5歲的妻子結婚，同年大女兒出生，後來陸續生了8個女兒，其中有一對雙胞胎女兒。他說夫妻倆絕不是重男輕女，第10個不管是男是女，生下後都不會再生了，後來生下第10個恰巧是男孩，今年3歲多，湊成了「十全十美」。

報導稱，這些年來，陳妻一直在老家照顧10個孩子，陳男則負責賺錢養家，如今大女兒已讀高三，二女兒讀高一，三女兒讀初三，四女兒讀小學六年級，其餘除「陳十」之外的小孩均在念小學，一個都沒有輟學。

陳先生發布影片內容大都是全家人聚在一起做飯、吃飯、娛樂等生活日常，全家人每頓要吃幾斤大米，10個孩子穿戴乾淨整潔，家住兩層樓房，臥室裡面的衣物擺放整齊。「房子是政府為我們建造的，共有7個房間」，陳先生說，當地政府很照顧他們一家，平常一大家子人聚在一起其樂融融也很溫馨，他說，哪怕生活再苦再累，也要把這10個小孩拉扯長大。

報導指出，陳家一直謝絕接受社會各界的捐助，平時陳男發布的影片吸引了一些粉絲，屆時他想透過直播帶貨賺錢養家。