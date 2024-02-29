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就業環境差、招生數6年翻倍 中國研究生多到沒宿舍可住

中國新聞組╱北京29日電
隨著就業環境轉差，中國大學畢業生報考研究所的人數連年增加，一些院校近年出現宿舍供不應求情況，甚至不再向研究生提供宿舍。(中新社)
隨著就業環境轉差，中國大學畢業生報考研究所的人數連年增加，一些院校近年出現宿舍供不應求情況，甚至不再向研究生提供宿舍。(中新社)

就業環境轉差，中國大學畢業生報考研究所人數隨之連年增加，據統計，六年後招生人數將翻倍。一些院校無論新舊校區近年都因此出現宿舍供不應求情況，甚至不再向研究生提供宿舍，「研究生多到無宿舍可住」也衝上熱搜，官媒呼籲大學畢業生權衡就業和升學，理性作出選擇。

經濟觀察報報導，上海松江大學城、奉賢大學城、北京良鄉高教園區、北京昌平區沙河高教園區、南京仙林大學城等建於2000年至2005年的新校區已接近「滿載」。而已公布2024年度招生簡章的學校，包括北京大學、北京師範大學、南京大學、南開大學、復旦大學等知名院校，明確不再為全日制專業碩士生提供宿舍。

此外，有學校將教職員宿舍騰挪出給學生住，或直接安排學生在校外租賃宿舍；也有學校對宿舍進行改造擴容，設法擠出更多床位。

報導引述一名在讀的復旦碩士研究生說，學校為他們安排離校區6公里的公寓，並提供往返班車。即使如此，仍只有約一半專碩生成為入住公寓的「幸運兒」。

另一博士生透露，雖然能入住復旦宿舍，但需六人共用洗手間。令他擔憂的是，有傳聞說由因應宿舍緊張，博士生未來將不能再住單人房。

據報導，碩士研究生初試成績及錄取標準本周起陸續公布，儘管考試報名人數迎來8年首降，比前一年的高峰474萬少了36萬，但競爭依然激烈。

中新經緯報導，2022年，中國研究生招生數124.25萬人，比2016年的66.71萬人幾近翻倍；而2022年所有在學研究生達365萬人，總規模位居世界第二。

對於研究生多到沒宿舍住，南方都市報評論說，近年各種「高學歷低就業」現象頻傳，一定程度反映了就業市場的變化。若視讀研究所為就業的賭注，勢必面臨非常大的風險，只有充分權衡個人的實際情況，才能作出適合自己的選擇。

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