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看了也想騎…安徽姊弟雪中騎鴕鳥紅了 父親：可負重200斤

中國新聞組／北京29日電
雪天騎鴕鳥出行。（取材自極目新聞）
雪天騎鴕鳥出行。（取材自極目新聞）

路雪面積難行，一個男孩和一個女孩各騎一隻鴕鳥，手持木棍優雅出行。安徽一段姊弟騎鴕鳥出行的視頻，近期引來網友關注和點讚。姊弟的爸爸、上傳影片的邵先生表示，鴕鳥可負重達200斤，可滿足遊客的需求。

來源：YouTube

極目新聞報導，影片發布者邵先生表示，他在安徽省亳市利辛縣閔疃鎮經營著一家鴕鳥養殖場養了100多隻鴕鳥，影片中騎鴕鳥他的女兒和兒子。馴化好的鳥鴕鳥在騎乘時非常平穩，因為腳底有一層角質層肉墊，能夠有效應對濕滑的路面，騎乘者通過手中的木棍來控制鴕鳥的脖子，進一步控制行進方向。

「這一行幹了十多年，發布騎鴕鳥的視頻，只是想增加鴕鳥的賣點。」邵先生表示，鴕鳥負重將近200斤，能滿足遊客的騎乘需求，現在很多景點都有騎乘鴕鳥的娛樂項目，一隻馴化成熟的鴕鳥價值1萬多元人民幣。

邵先生說，兒子今年12歲，從九歲就開始騎第一鳥，至今已有三年的「駕齡」，「最開始有點不敢騎，現在一點都不怕。」

「還能玩嗎？」影片引發網友關注，有網友感嘆，有了這個坐騎，再也不怕雪地路滑了。還有網友在線問價，打算來這麼一隻。

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