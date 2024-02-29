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湖南父親每周為29歲女兒做預製菜 網友羨慕：缺女兒嗎?

中國新聞組／北京29日電
鄒先生給女兒準備的預製菜。（取材自瀟湘晨報）
鄒先生給女兒準備的預製菜。（取材自瀟湘晨報）

湖南長沙一位父親鄒先生因為擔心29歲女兒工作忙到吃外賣，每周給女兒做預製菜，並持續在社交平台上分享手寫教程、食譜以及家庭趣事等。從為女兒做預製菜以來，鄒先生已經發布相關筆記15篇，收穫數萬名互聯網煮飯搭子，甚至有網友羨慕留言道「還缺女兒嗎？」

瀟湘晨報報導，鄒先生敘述，女兒開了一家藝術工作室，由於平常工作繁忙，經常點外賣或是隨便湊合。雖然鄒先生和女兒同在長沙，但分開居住。前段日子女兒得甲流後，放心不下的鄒先生開始做預製菜對女兒「投餵」。由於鄒先生的工作也忙，便集中在周末休息時間製作，每天按照三、四個菜的量，一周共有20幾個預製菜，做好後再給女兒送去。

五香醬牛肉、香滷鳳爪、外婆菜炒肉、五常米飯、辣子雞、花生燉豬腳、豬皮凍、寒菌燉肉、番茄馬鈴薯牛腩、蓮藕骨頭湯、山藥骨湯. .....每一袋自製預製菜上，鄒先生都貼心地用黑色記號筆標註好菜名。菜色豐富，炒菜、燉湯、醬汁等類別都備有，骨湯還換了幾不同的配菜燉煮。

「總共26份，應該夠一周吃了。」有時鄒先生也會「自我肯定」一番。

鄒先生回應稱，在自己的眼裡不管女兒多大都是個小孩，父母疼小孩也是應該的。在鄒先生最近的紀錄裡，鄒先生「驕傲」地收到了女兒送的暖心護膚品，「這輩子第一次用。」

「咱爸太有耐心了！連每一包都要寫一遍『爸爸預製菜之XXX』」。在鄒先生的日常下，網友們親切地稱鄒先生為驚喜爸子。鄒先生的樂於分享，也吸引了不少熱情的網路煮飯搭橋們。有網友逐字學習製作技巧、包裝竅門，有網友勾起了幸福的回憶，有網友則是開啟了追更催更的節奏。

鄒先生的暖心也讓也讓網友想起自己的父母，「媽媽也是擔心點外賣，兩周寄點菜過來，這個頻率也剛好，因為中午在單位吃。」、「在北京上學吃不到好吃的飯菜，爸爸也是做了菜這樣密封順豐寄來。雖然預製菜沒有現場吃好吃，但是也是很幸福的寶寶了。」

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