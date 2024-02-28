我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

中自製飛機C919「飛出去」將開啟東南亞展示

記者謝守真／綜合報導
剛參加完新加坡航展的中國國產客機C919，未來兩周將繼續在東南亞五國展開演示飛行。（路透）
剛參加完新加坡航展的中國國產客機C919，未來兩周將繼續在東南亞五國展開演示飛行。（路透）

中國商飛積極將自製客機C919推向國際，在結束新加坡航展後，26日又飛抵越南廣寧省雲屯國際機場，這也是該機型首次在越南境內降落。中國商飛27日表示，剛剛完成新加坡航展飛行表演的C919，接下來兩周會在東南亞五國展開演示飛行，同行的還有一架ARJ21-700飛機。

央視新聞報導，中國商飛透露，C919、ARJ21這兩架飛機在進行測試飛行後，將在雲屯國際機場進行靜態展示，後續還將至越南多地進行展示。

根據安排，在接下來的兩周，C919和ARJ21飛機將在越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、印尼五國進行示範飛行，主要驗證國產商用飛機對東南亞五國機場和航線的適應性、機場地面服務設備的適配性、特殊飛行程序的適用性和航線業載的經濟性，展現飛機良好性能，為後續東南亞市場開拓奠定基礎。

公開資料顯示，C919載客量為158到192座，最大航程為5,555公里，與波音737及空中巴士A320規格相近，客機碳排放更低、燃油效率更高。自2023年5月28日完成首次商業飛行，迄今已向首家客戶中國東方航空交付4架，並開通了上海到北京、上海到成都的往返航班。截至目前，已安全運送旅客超13萬人次。

波音公司商用飛機集團區域行銷董事總經理蕭特（David Schulte）近期曾表示，C919與波音、空巴在窄體客機領域的產品類似，亞太地區的航空公司可能會因此將C919納入考慮範圍。他認為，C919是一架具有持續競爭力的飛機，波音將開始與它競爭。而6.5億人口的東南亞，將是波音與中國商飛競爭的重要區域。

另外，ARJ21客機的座級為78至97座，航程為2,225至3,700公里，具有良好的高溫高原機場起降性能及抗側風能力。自2016年6月投入商業營運以來，已累計交付127架，運送旅客超過1,100萬人次。

其中，ARJ21客機除大陸國內航空公司外，還有印尼翎亞航空（TransNusa）營運的2架ARJ21飛機，以雅加達為基地開通了4條航線，通航5座城市，載客超10萬人次。

今年初，大陸「全國民航工作會議」召開，會議提出今年將做好C919、ARJ21證後管理，做好C919、ARJ21改型優化適航審查，推動國產客機性能持續提升；做好CJ-1000A 發動機、AG600兩棲飛機等重點型號審定，推進C919飛機EASA（歐洲航空安全局）認可審查，「推動國產客機走出國門」。

中國商飛C919客機2月26日在越南廣寧省雲屯國際機場降落，這是該機型首次在越南...
中國商飛C919客機2月26日在越南廣寧省雲屯國際機場降落，這是該機型首次在越南境內降落，同行的還有一架ARJ21型飛機。（取材自人民日報）

東南亞 越南 新加坡

上一則

一場大火的啟示 「電雞之亂」揭電動自行車安全隱患

下一則

過度依賴網路語言、表情符號 逾半中國青年詞窮

延伸閱讀

積極「飛出去」 中國製客機C919赴東南亞展示飛行

積極「飛出去」 中國製客機C919赴東南亞展示飛行
FAA：波音內部安全通報系統混亂 員工難以信任

FAA：波音內部安全通報系統混亂 員工難以信任
MARTA機場站翻修 4月8日起關閉6周

MARTA機場站翻修 4月8日起關閉6周
737Max頻出狀況 波音撤換負責人 領導階層多人受牽動

737Max頻出狀況 波音撤換負責人 領導階層多人受牽動

熱門新聞

中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
宗慶後、宗馥莉。（取材自紅星新聞）

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

2024-02-25 18:08
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

2024-02-23 09:30
大熊貓花花被遺忘在外場。(取材自北京青年報)

飼養員忘了「收貓兒」 大熊貓頂流「花花」除夕夜吹冷風

2024-02-24 06:30

超人氣

更多 >
間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚