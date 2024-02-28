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「我不會喜歡你」暢銷 29歲知名美女作家被罕病折磨3年走了

中國新聞組／北京28日電
著名美女作者「瞎書」因病去世，年僅29歲。（取材自微博）
著名美女作者「瞎書」因病去世，年僅29歲。（取材自微博）

中國知名美女作家「瞎書」因罹患罕見疾病「脊髓空洞症」，驚傳逝世，年僅29歲。她曾透露與病魔搏鬥過程，稱「每天吐5-6斤黑褐色液體，食道和胃灼燒感……，一度整晚跪在地上哭」，而患病後的她暴瘦，一度不到40公斤。另有媒體報導，瞎書曾自曝，因工作忙碌常常熬夜，三餐不正常，即便高燒39度還熬夜工作，還曾呼籲粉絲「不要學我」。

影音來源：YouTube

紅星新聞報導，隨著「瞎書過世」衝上微博熱搜，27日下午，瞎書媽媽用女兒的微博帳號發文證實，瞎書已於今年1月5日因肺部感染搶救無效離世。

瞎書生前曾寫過多本小說，其中熱度最高的是「我不會喜歡你」、「楞次定律」，其中「我不會喜歡你」在豆瓣評分高達9.2分。

「我不會喜歡你」封面。（取材自豆瓣閱讀網）
「我不會喜歡你」封面。（取材自豆瓣閱讀網）

2021年4月，瞎書的家屬用她的微博帳號代發文稱，「病得很重，無法進食和長段睡眠……在積極配合治療，爭取早日恢復更新。」

此後，瞎書的微博就開始詳細記錄這幾年治病求醫的過程。她患病後的人生幾乎可以用「痛不欲生」來形容，「人痛到嘴巴泛苦辣了，生熬了兩三個小時」「今天疼痛劇烈，呼吸都像往心肺插刀子」「一天3支曲馬多，2支杜冷丁，1支嗎啡的搭配來壓」「禁食水3天了但還是每天吐5-6斤黑褐色液體，食道和胃灼燒感。胸口，心肺，腰腎，巨痛」「心絞痛，胃痛，牽拉背部反射區痛，一度整晚跪在地上哭著說別踢我扯我了（我生孩子都沒那麼痛過）」…

2021年5月15日，瞎書透露，她熬夜通宵寫文後發燒，感冒兩周嗓子發炎不舒服，到醫院掛水，回家當晚點外賣吃了青菜粥和雞蛋。吃完後病情更加嚴重，心絞痛、胃痛接著去醫院檢查，愣是找不到病因，一天內吐了起碼有15次。

同月下旬，瞎書發文表示自己一個月瘦了20公斤，骨齡密度低到幾乎等於60歲老人。

#瞎書去世#話題詞登上熱搜。 （取材自微博）
#瞎書去世#話題詞登上熱搜。 （取材自微博）

2022年7月，瞎書說自己體重瘦到了39.55公斤，做完移植後燒出了幻覺，對著護士喊媽媽。

去年1月，瞎書進行了基因檢測，發現她這種疾病「現有報導，全世界只有30幾例」。去年6月，瞎書的女兒和她一樣檢測出攜帶MYLK異變，也是雜合。

去年8月，瞎書發文稱，自己基本確診由脊髓空洞症引起的一種極為罕見的全身性神經元病變，迷走神經與中樞神經受損。如今不適合手術，且手術風險極大，稍有不慎就會術中心跳停止或術後全身癱瘓。

在與疾病抗爭三年後，瞎書還是離開了她的家人和喜歡她讀者。

瞎書生前的生活習慣，引起熱議，對於瞎書曾寫道「大家一定不要學我啊！一定要認真，健康吃三餐，好好睡覺，多鍛鍊！」網友紛紛留言指，年輕時也要維持健康的作息習慣，外賣雖然方便，但不能依賴。

微博 檢測 雞蛋

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