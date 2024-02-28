過度依賴網路語言、表情符號 逾半中國青年詞窮

面對網路時代影響，中國媒體近日調查，有超過一半以上的青年自認「詞窮」，覺得在語言文字的表達能力都有下降、詞彙量匱乏。（新華社）

一項調查顯示，逾半受訪的中國青年坦承語文表達能力下降，近半自認詞彙匱乏且表達單一，這被普遍認為，是閱讀量少和依賴網路語言、表情符號所導致的「詞窮」。

中青網「新聞派」報導，「00後」的李思超在南京某大學讀研究所，在校期間每逢交報告，如何答覆老師針對報告內容的提問，令他備感頭痛：「有時話就在嘴邊，但不知道怎麼說，磕磕絆絆的，顯得底氣不足」。

北京「95後」的張然難忘就業 後首次做簡報的遭遇，雖然認真準備，但發言時一度大腦空白，腦子裡有許多零碎的詞彙，但連不成完整句子，卡殼好幾次，更時常提筆忘字，原本會寫的字突然想不起怎麼寫，只能求助網路。

中國青年報社社會調查中心聯合問卷網近日發布針對1333名青年的調查發現，53.3%的受訪者坦承語文表達能力下降，也有47.1%的受訪青年感覺詞彙量匱乏、表達單一。

中國暨南大學中文系副教授鄭煥釗分析：「一些年輕人語言文字表達能力下降，反映出網路時代『文字失語』的現實問題」。他說，網路科技讓生活更便捷的同時，也對人們的思維方式、價值觀念及表達方式等產生深層影響，應重視年輕人的「詞窮」問題。

至於詞窮的肇因，中國青年報社的這項調查顯示，54%受訪者認為是閱讀量少、表達能力弱化；53%是過度依賴網路語言和表情包而缺乏創造力；52.1%是碎片化瀏覽訊息，難以形成系統思維。

另據北京青年報報導，中國社會科學院文學研究所日前發布「2023中國網路文學發展研究報告」，報告所引數據顯示：截至2023年底，中國網路文學閱讀市場規模達404.3億，年增3.8%，網路文學IP市場規模大幅躍升至2605億元（人民幣，下同，約362億美元），較去年成長近百億，網文產業迎來3000億元市場（約416.8億美元）。

報告還分析了網路文學的結構性變化，作家方面，00後成新增輔助，95、00後引領網文創新。以代表性網路文學平台為例，閱文新增白金大神60%是90後、95後，網路文學榜樣作家「十二天王」80%是95後，新增作家60%是00後，00後作家萬訂作品新增230%。