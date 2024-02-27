中國商業發射發展迅速 去年成功率達96%

中國商業航太商機無限，圖為「涪城一號」2023年6月發射升空。(央視畫面截圖)

近年來，中國航天在重大工程任務上不斷突破的同時，商業航天發展也進入快車道。藍皮書顯示，2023年中國共完成26次商業發射（含拼車和搭載），占中國全年發射的39%，其中成功25次，發射成功率達96%。今年，中國商業航天發射有望再創新高。

香港 文匯報報導，中國商業航天保持快速發展態勢，在政策扶持引導下，社會資本持續投入，企業、科研機構廣泛參與商業航天發展，具備了中小型火箭、衛星研製、測運控以及多樣化應用服務能力。數據顯示，2023年，社會資本面向航天投資 近60億（約8.33億美元），主要集中在衛星、火箭製造領域。北京、上海、湖南、江蘇、四川、重慶等多地出台辦法、規畫、行動方案，結合地緣特色指導商業航天發展方向，並進一步推動商業航天產業布局落地。

據報導，近年來中國商業航天發射的成功率不斷升高，去年的成功率已達96%。除「國家隊」的商業發射連戰連捷外，民營航天企業星河動力公司谷神星一號運載火箭實施七次發射，其中六次成功，藍箭航天朱雀二號、星際榮耀雙曲線一號運載火箭各實施兩次發射，天兵科技公司天龍二號、中科宇航公司力箭一號運載火箭各成功實施一次發射任務，呈現出百花齊放的勢頭。

報導稱，商業衛星的發射數量亦大幅增長。2023年，中國共研製發射120顆商業衛星，占全年研製發射衛星數量的54%。河南 鶴壁天章衛星製造基地、銀河航天南通衛星智慧工廠等相繼投入使用，商業衛星批產能力大幅提升。

今年，中國商業航天的精采繼續，在火箭發射、衛星研製等方面預計將再創新高。海南國際商業航天發射場一號發射工位正式竣工，將在今年迎來首次發射任務。同時，多個衛星星座將加速組網建設。