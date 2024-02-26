韓客遊中暴增9倍 最愛張家界

湖南張家界頗受南韓遊客青睞。（新華社）

隨著全球旅遊業快速復甦，到中國旅遊的外國遊客數量快速增長。南韓 最新數據顯示，今年1月赴華的南韓遊客數量同比暴增九倍。而他們最愛的地方是湖南的張家界。

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央視財經報導，南韓民眾赴華旅遊需求近來出現明顯反彈，最新數據顯示，上個月前往中國的南韓民眾超過14萬人次，同比暴增908%。為了應對兩國人員往來，滿足南韓民眾赴華旅遊需求，南韓各家航空公司正在陸續恢復此前中斷的航線，包括仁川至鄭州，釜山至西安等。其中，大韓航空的仁川至張家界航線是因疫情 停航後時隔四年復航。

據報導，南韓民眾對張家界可謂情有獨鍾，南韓甚至有這樣一句話，「孝順父母，就送他們去張家界旅遊」。南韓知名旅行社日前表示，今年以來，預訂張家界旅遊產品的60歲以下消費者占比為66%，陪父母同遊的40至50歲消費群體快速增長，張家界在南韓的旅遊標籤正在從「銀髮遊」轉為「家庭遊」。

以往南韓民眾赴華旅遊傾向於自然景觀，今年以來，都市觀光 和康養休閒的需求增多，選擇到上海、青島、煙台等地旅遊的南韓民眾增勢明顯。