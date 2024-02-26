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都蘭最大羊圈墓 首見磚砌祭台

中國新聞組／北京26日電
圖為都蘭熱水墓群北一區M37號（羊圈墓）祭台的砌磚。（新華社）
圖為都蘭熱水墓群北一區M37號（羊圈墓）祭台的砌磚。（新華社）

2023年考古隊對熱水墓群北一區M37號（俗稱「羊圈墓」）進行精細化考古發掘，經發掘確認，「羊圈墓」地上陵園形制和2018血渭一號墓相似，「羊圈墓」規模更大，是目前發現的熱水墓群內陵園規模最大的墓葬。

新華社報導，熱水墓群位於青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣熱水鄉境內。考古發現表明，2018血渭一號墓是熱水墓群乃至青藏高原上發現的布局最完整、結構最清晰、形制最複雜的高等級墓葬之一。

考古專家認為，通過這次新發現，可以推斷「羊圈墓」是熱水墓群乃至青藏高原上發現的布局最完整、結構最清晰的高等級陵園之一，並且是中國古代陵墓制度考古的一次重大發現。

圖為都蘭熱水墓群北一區M37號（羊圈墓）祭祀建築的木質門構。（新華社）
圖為都蘭熱水墓群北一區M37號（羊圈墓）祭祀建築的木質門構。（新華社）

據介紹，「羊圈墓」的陵園平面呈方形，邊長達50米。在陵園的東南發現附屬建築，其性質可能為祭祀建築。2018血渭一號墓的祭祀建築位於東北角，「羊圈墓」的祭祀建築位於東南角；2018血渭一號墓發現兩座房址，「羊圈墓」發現三座房址，其中規模最大的房址在陵園東牆內側，門朝東，開在陵園東牆上。

圖為都蘭熱水墓群北區的部分發掘區域。（新華社）
圖為都蘭熱水墓群北區的部分發掘區域。（新華社）

此外，考古隊員在最大的房址發現方形磚砌祭台。專家表示，磚砌祭台屬熱水墓群中的首次發現，祭台中發現大量磚塊。通過陵園及祭祀建築的規模、數量等線索推測，這個墓葬的規格、墓主人的身分等級要高於2018血渭一號墓。

2021年4月，2018血渭一號墓入選「2020年度全國十大考古新發現」。同年10月，青海都蘭熱水墓群入選「百年百大考古發現」。

圖為都蘭熱水墓群北一區M37號（羊圈墓）的祭祀建築全景。（新華社）
圖為都蘭熱水墓群北一區M37號（羊圈墓）的祭祀建築全景。（新華社）

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