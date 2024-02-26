娃哈哈公主宗馥莉接班 曾「拋棄」王力宏 取消他的代言

娃哈哈接班人宗馥莉是未婚女強人，有多個身分標籤。（取材自紅星新聞）

中國食品飲料龍頭企業娃哈哈集團創辦人宗慶後因病去世，享壽79歲。宗慶後在逝世前仍擔任娃哈哈集團董事長，但集團的接班人早已敲定，就是女兒宗馥莉。宗慶後曾在訪談節目中表示，對宗馥莉在娃哈哈集團的表現可以打90分。宗馥莉因一直未婚，曾公開表示不喜歡王力宏 等而備受關注，談及婚戀觀，她自稱是摩羯座，比較務實，「遇到就遇到了，遇不到就算了唄，隨緣。」

紅星新聞報導，「娃哈哈公主」宗馥莉1982年生，馥莉與「福利 」二字諧音，宗家夫婦將樸素的希望寄予新生兒，馥莉，有福有利。

外界給宗馥莉的標籤，除了「富二代」，「好強」、「勤奮」也時常出現。

宗馥莉14歲獨自赴美留學，2004年畢業回到國內後，宗馥莉便進入娃哈哈集團參與直接管理。宗馥莉與老一輩民營企業家父親宗慶後之間的經營理念分歧，一直是橫亙在父女之間的問題。

從1998年開始，歌手王力宏代言的娃哈哈家喻戶曉，「愛你就等於愛自己」幾乎人人都會唱。然而，2018年在宗馥莉成為品牌公關部部長後，娃哈哈就停止了和王力宏的合作。至於停止合作的原因，宗馥莉在一檔節目直言自己並不喜歡王力宏，也不喜歡這包裝。

宗馥莉早在2017年福布斯發布的2017中國最傑出商界女性排行榜中，排名第13位。此外，2015年在全球知名財富公司Wealth-X公布的一份榜單中，宗馥莉以30億美元身家居亞洲十大年輕富豪第三名。

今年42歲的宗馥莉在事業上很成功，但一直單身，其婚戀狀況也備受關注。

宗馥莉在2013年「嘉人」雜誌的專訪中曾提過「我從來沒有交過男朋友」，據記者描述，理由是「家裡太有錢了，後果之一就是難以分辨追求者的動機，似乎每個接近她的人都想和她談生意。」

2019年，在新浪財經「至少一個小時」節目中，宗馥莉也曾談及婚戀觀，她表示：「我是摩羯座的，我比較務實。遇到就遇到了，遇不到就算了唄，隨緣。」此後，未見有公開報導提及這個話題。