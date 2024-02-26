新加坡航展辱華？德運輸機拒絕中國人參觀 空巴回應遭嗆懦夫

中國網民稱，德國A400運輸機和現場的空中巴士工作人員拒絕中國籍遊客登機參觀。（取材自微博@前站起飛）

新加坡 航展20至25日在樟宜會展中心舉行，有多名中國網友24日反映，一架隸屬德國 空軍的A400M運輸機在航展期間，工作人員以粗暴的態度拒絕中國籍遊客登機參觀；該飛機生產商空巴公司在官方微博 表示，及時改進了參觀流程，確保該飛機向所有到場觀眾開放，不過中國網友不領情，酸「吃相真難看，敢做卻不敢承認，懦夫。」

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環球時報報導，微博網友@前站起飛 、@PLAN_DDG172等人發布網帖稱，駐守在這架飛機前的有德國軍隊的軍人以及空巴公司的工作人員，他們向排隊參觀的乘客詢問國籍，並表示「中國和俄羅斯國籍遊客不許登機」。@PLAN_DDG172強調，機上德軍軍人還曾對他發起肢體攻擊，而@前站起飛則拍下了空巴工作人員在鏡頭前粗暴驅趕自己的畫面。

網友@前站起飛還稱，航展期間新加坡的各款戰機都非常歡迎中國遊客，還會用中文介紹；還能付錢穿馬來西亞的空軍飛行服和頭盔，只有空巴的A400運輸機明確不允許中國遊客登機參觀，連3～4歲的小孩子都被拒絕視為「威脅」，而且被拒絕的不只中國遊客，還有俄羅斯國籍的參觀者。

在越來越多參加本次航展的中國遊客表示自己遭遇相同情況後，空巴的官方微博在評論區表示，涉事飛機面向所有觀眾開放參觀；並稱「我們對此前現場工作造成的不便深表遺憾，感謝大家對我們的持續關注與反饋。」

不過，這則評論並沒有回應大多數中國網友的關注點。據網友表示，「禁止中俄國籍遊客參觀」是該飛機上人員以口頭而非明文規定的形式告知參觀者，空巴的回應並未提及這種做法是否得到了該公司或有關方面的授權。另外，空巴也未回應該公司工作人員與遊客發生衝突的具體情況。

另據界面新聞報導，德空軍運輸機拒絕中國人參觀消息引發一片罵聲，中國網友怒嗆「明天中國空巴飛機千萬別賣給中國人機票，賣了的是孫子」、「要不你就別參展，要麽你就明文規定，現在私下查黃種人身分不讓中國人參觀，聽說是中國人態度180度大轉變，吃相真難看」、「實際你們就是歧視性的，敢做卻不敢承認，懦夫。很先進嗎？」、「人家現場視頻都出來了，還說向所有觀眾開放？」