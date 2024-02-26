娃哈哈宗慶後病逝 「布鞋首富」70歲還坐經濟艙

娃哈哈集團董事長宗慶（左）病逝，女兒宗馥莉是集團唯一接班人。（取材自北京商報）

中國最大飲品生產商娃哈哈集團創辦人、前首富宗慶後昨因病離世，享壽79歲。宗慶後42歲創業，曾三度問鼎富比世 排行榜的「中國首富」，又具備了改革開放後第一代創業者質樸低調特質，常穿便宜布鞋，70歲還坐經濟艙，平民作風被稱為「布鞋首富」。如今，一代浙商傳奇落幕，其女宗馥莉已擔任娃哈哈集團副董事長兼總經理，為接班作準備。

宗慶後治喪委員會昨發出訃告，宗慶後因病醫治無效，於昨日10時30分離世，預定28日在杭州娃哈哈集團有限公司下沙基地舉行追思會。宗慶後在22日傳出在浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院ICU病房搶救，當時院方稱宗慶後「身體情況平穩」。

1945年出生的宗慶後是第一代中國民營企業家的代表性人物之一，他創辦的杭州娃哈哈集團有限公司位居中國企業500強、中國製造業500強、中國民企500強前列。宗慶後曾擔任三屆全國人大代表，並於2010年、2012年和2013年三度問鼎富比世排行榜「中國首富」。2023年以1000億元（人民幣，下同，約139億美元）財富位列胡潤全球富豪榜第121位。

不過他身上有著改革開放後第一代創業者共同的特質：質樸、低調，澎湃新聞報導，他常身穿一身黑衣、腳著幾十元的布鞋，70歲仍不帶助手搭經濟艙，他說自己從小苦慣了，永遠要把自己當一個普通人。

潮新聞報導，宗慶後生於江蘇徐州（也有說宿遷），幼年隨家人遷居杭州，家中兄妹五人，為減輕家裡負擔，他念完初中就開始四處打工。1987年，改革開放後，42歲的宗慶後借債14萬元承包了杭州市上城區校辦企業經銷部，成為娃哈哈的前身。

1989年，他創建杭州娃哈哈營養食品廠，憑借對兒童市場的眼光，和一雙跑不爛的腿，娃哈哈營養液一炮而紅。1991年宗慶後創建娃哈哈食品集團公司，其「AD鈣奶」在上市第二年就創造6.85億元產值，使娃哈哈營業額實現翻倍，高達20億元。目前在中國有81個生產基地、187家子公司，員工近三萬人。

多年以後，宗慶後談起一生最大的遺憾，就是創業時已經42歲，「太晚了，感覺時間每天都在追趕著自己。」

宗慶後過世的消息傳出後，位於杭州上城區的娃哈哈集團總部老大樓門口，有不少市民及員工來此獻花悼念。去年底，娃哈哈集團總部已搬遷至位於杭州蕭山區的新大樓。2021年12月起，其女宗馥莉已擔任娃哈哈集團副董事長兼總經理，為接班作準備。

澎湃新聞報導，娃哈哈有一條不成文的規定，只要不違法違紀的，不開除45歲以上員工。宗慶後曾對此表示，「我從來不會辭退人的」「老闆要關心員工的利益，關心員工的小家，讓他沒有後顧之憂」。娃哈哈還在基本工資 、津貼、獎金和乾股分紅之外，興建了員工宿舍、保障房和廉租房，保障員工「住有所居」，並曾在曾在2022年給員工準備了6億多元年終獎。