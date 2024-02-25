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二手房業主自賣大增 「可省10萬中介佣金」

中國新聞組／北京25日電
「業主本人直賣，省十來萬中介費」，越來越多二手房業主開始自己賣房。 （取材自每日經濟新聞）
「業主本人直賣，省十來萬中介費」，越來越多二手房業主開始自己賣房。 （取材自每日經濟新聞）

中國救房市，二手房掛牌量出現了急速增長，市場競爭下，愈來愈多的二手房業主為省中介費，乾脆自己出來賣房，一般萬把塊錢（人民幣，下同）就能搞定售房流程。專家則稱中國房價在今年依然面臨一定下行壓力，但預估未來1到2年，一二線大城市房價上漲空間不可小覷，「今年想買房，要出手了」。

據每日經濟新聞報導，近期在小紅書、抖音等社交媒體平台，不通過房產中介、自己直接賣房的業主愈來愈多。一位業主今年1月在小紅書掛出了自己位於深圳龍華的房子：「業主本人，不是中介，戶型為133平方米五房兩廳兩衛兩陽台一廚，中間樓層。」光中介費就省了10多萬元。

在互聯網平台自己掛牌自己的房子，確實會帶來諮詢及帶看的增加，但同時也存在較多無用功，比較耗時耗力，甚至平台還會對部分信息限流。

同樣正在互聯網平台賣房的謝望（化名）說，自己的房子掛出後私信的人確實很多，但更多的還是「禮貌問價」，「可能有的只是中介來套底價的，並非真心想買」。業主程穎（化名）去年9月賣掉了自己在深圳龍華上塘的房子，「其實自己通過社交平台帶來的看房量，並沒有中介那麽多，更多的還是來問價的。最終成交靠的還是中介的客流。」

另有自售業主說，購房流程只是省去了中介帶看的流程和中介佣金，其他諸如簽合同、完稅、過戶等流程還是正常走，但整體費用要便宜很多。

「法律並沒有規定二手房交易必須通過房產交易平台。」北京瀛和律師事務所房產部主任戴金花表示。中國企業資本聯盟副理事長柏文喜分析稱，二手房業主選擇自己賣房，除了避開中介費，一定程度上跟現階段二手房掛牌量急速增長，市場競爭變得更加激烈有較大關係。

另據觀察者網報導，中銀國際證券首席經濟學家徐高近日接受訪談時表示，2024年年初，房價依然面臨一定下行壓力，但是在未來1到2年，大城市房價上漲空間不可小覷。他建議，如果居民有剛需或者改善性需求，2024年就可以開始考慮出手了。

他指出，短期內，地產供需矛盾是供過於求，房價下行壓力大。如果未來政策調控得當，民眾也恢復對開發商交房信心，供需矛盾會很快逆轉。預期中國即將迎來地產市場自90年代以來最嚴重的供給收縮，若逢市場回穩、需求恢復，屆時房價上漲就是大概率事件，尤其是一二線大城市。

房價 小紅書 證券

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