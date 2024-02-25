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VOGUE換將 中國主編章凝離職 網傳作家郭敬明將接任

中國新聞組╱北京25日電
VOGUE中國版主編章凝3月底合約到期後正式離職。（取材自微博）
VOGUE中國版主編章凝3月底合約到期後正式離職。（取材自微博）

據金融時報報導，VOGUE中國版主編章凝（Margaret Zhang），將於3月底合約到期後正式離職。VOGUE全球總編輯、康泰納仕全球首席內容官Anna Wintour在昨日內部信中證實了這個消息。網傳因「小時代」系列電影走紅的大陸作家兼導演郭敬明，將接任新主編。

綜合媒體報導，章凝1993年出生於雪梨，父母早年間由浙江台州移居澳洲。2021年2月被任命為VOGUE中國版主編，旨在瞄準中國這個快速成長的時尚市場中，更年輕、更數字化的本土受眾。她是VOGUE首位網紅主編和最年輕主編，就任三年中Instagram粉絲數量從118萬升至209萬。

章凝在過去三年間引發不少爭議。章凝在封面中大膽選用新人模特和中國獨立設計師作品的啟動策略並未奏效，盡管她多次自己親自掌鏡拍攝封面，但市場對她手下VOGUE中國的視覺風格接受度持續不理想，指她對中國市場沒有足夠深入的了解。

據報導，社交媒體用戶和時尚業內人士壓倒性的觀點認為章凝當前的能力儲備不足以勝任角色，也沒有展示出與本土市場進行交流的足夠意願。 有分析人士認為，從社交媒體到本土時尚行業人士對章凝個人的攻擊已經到達了不理性的程度，但康泰納仕集團也沒有對章凝所受輿論進行足夠的公開支持

VOGUE中國版沒有宣布章凝的繼任人選，網傳接任人選中，包括作家郭敬明，但VOGUE美國版主編兼康泰納仕集團全球首席內容長Anna Wintour透過電子郵件向員工表示，目前正在尋找章凝的繼任者。

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