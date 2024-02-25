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國足換帥 伊萬科維奇掌兵符 傳年薪1168萬人民幣

中國新聞組╱北京25日電
伊凡科維奇成為中國男足新主帥。(路透)
伊凡科維奇成為中國男足新主帥。(路透)

為了救國足，再度換帥，塞爾維亞籍的原主教練揚科維奇（Aleksandar Jankovic）被宣告「下課」，克羅地亞籍教練伊萬科維奇(Branko Ivankovic)成為國足新主帥，媒體報導，伊萬科維奇團隊要價在年薪150萬歐元（約合1168萬人民幣）。

根據新華社報導，此次換帥是因為1月末在卡達亞洲盃中，中國男足未能晉級，主教練及教練團隊的執教合約根據約定自動終止，為了備戰2026年世界盃亞洲區預選賽，經專家評審小組評議，決定聘任伊萬科維奇領軍。

現年69歲的伊萬科維奇是歐足總職業級教練，曾執教漢伊朗、阿曼國家男子足球隊等多支球隊，2010年，他也曾在中國率領山東魯能泰山隊（現更名為山東泰山隊）奪得中超冠軍。

美國之音引述法新社報導，伊萬科維奇的任命，正值中國足球陷入困境之際，儘管中國政府對足球懷有遠大抱負，但目前在國際足總的排行當中，中國國足退到第88，與10年前的排行相同。新京報評論指出，換帥留給國足反思的時間並不多，世預賽亞洲區36強賽將於3月21日、26日進行，在這兩場攸關晉級的重要賽事中，伊萬科維奇能交出何種首秀戰績，極為關鍵。

大公報評論，在帶隊征戰大賽方面，伊萬科維奇無疑是經驗相當豐富的。伊萬科維奇上任之後，首先要面臨的挑戰就是即將到來的世盃外圍賽關鍵戰，除此之外，歸化球員的使用，或許會成為國足未來一個階段的變量。

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