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就愛「龍寶寶」 中國新生兒明顯增加 可望迎生育小高峰

中國新聞組／北京24日電
中國連續兩年出現人口負成長，步入龍年，生育率有望止跌回升。圖為江西南昌，嬰兒接受「剃龍頭」。（中新社）
中國連續兩年出現人口負成長，步入龍年，生育率有望止跌回升。圖為江西南昌，嬰兒接受「剃龍頭」。（中新社）

多地醫院近日發布春節期間新生兒數據，新生兒數量增長明顯，有專家分析認為，這顯示儘管一些年輕人不婚不育，基於民俗對生肖「龍」的偏好，仍有不少父母希望趕在龍年生下龍子龍女，加上一部分人受疫情影響而將結婚及備孕計畫推遲到2023年，由此研判，龍年或迎生育小高峰，不過對人口發展的總體趨勢影響有限。

第一財經報導，農曆龍年以來，無錫市婦幼保健院共有216個「龍寶寶」出生，其中男寶寶105名，女寶寶111名，雙胎寶寶8對。新生兒數量較去年上升約20%；蚌埠市三院婦產科表示，春節期間，一共接生了138個「龍寶寶」，平均每天都有十幾個新生兒出生，而且大部分都是順產；陜西中醫藥大學第二附屬醫院也報喜訊，春節假期共誕生232名「龍寶寶」。其中，西鹹院區201例，秦都院區31例。同比2023年的135例，增長71.9%。

蚌埠市三院婦產科主任田玲介紹，早在農歷兔年，計畫孕育「龍子龍女」的準父母們就明顯增多。中國人對生肖「龍」有特殊偏愛，上一個龍年2012年時就有生育小高峰。

數據顯示，上一個龍年、2012年全年出生人口1973萬人，是本世紀以來最高的一年，甚至超過了後來全面放開二孩乃至三孩的年分。

此外，由於疫情影響，部分人將結婚及備孕計畫推遲到2023年，而這也有望體現在2024年出生人口數據中。2023年多地結婚登記人數增長明顯，出現了近年來首次回升。

數據顯示，結婚人數自2013年達到1346.9萬對的最高峰後，出現連續9年下降，到2022年則跌破了700萬對大關，為683.3萬對。不過，2023年前三季度全國結婚登記為569萬對，較2022年同期增加24.5萬對。

不過，西安交通大學人口與發展研究所教授姜全保分析，生肖對出生人口變化確實有一定的影響，大家對生肖依然有偏好，但這對人口發展的總體趨勢影響較小。

人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整指出，2023年結婚人數增加和2024年生肖龍年新生兒數量的增長，都只是階段性的現象，要真正提高青年的婚育意願，還是要著重建立健全積極生育政策支持體系，顯著減輕家庭生育養育負擔。

董玉整此前曾表示，只有把生育、養育、教育和托育等人民群眾關心、糾結的現實問題一個一個解決好，把年輕父母從生育、養育、教育和托育等環節的壓力中解放出來，這樣的生育政策才能真正起到釋放生育動能的作用。

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