農民工盼翻身？ 寒假帶子女逛高校成風潮

親子高校打卡。（取材自微博）

中國各地多所高校陸續宣布面向社會開放，外來務工者在寒假期間帶著孩子到大城市的名校參觀，體驗趣味的校園活動，也感受豐沛的教育資源。勉勵子女回到老家後努力向學，有一天能夠憑著高考 再來到這裡。

工人日報報導，寒假來臨前，北京大學、中國人民大學、北京外國語大學、浙江大學、武漢大學等多所高校陸續面向社會開放。這受到城市外來務工者的廣泛關注，期待帶著孩子走進大學校園。

曾在北京務工四年的際冉，現在在河南 省商丘市民權縣照顧雙胞胎女兒，她一直有個念頭：「要再帶著孩子，來北京的大學看看」。

際冉初中畢業後的十多年輾轉昆山、深圳、北京等地務工，今年得知丈夫春節要留在北京上班，際冉就決定「帶孩子去逛逛，借大學的教育氛圍和資源給孩子開開眼界」。

「早上人特別多，尤其是家長和孩子」，參觀北京大學當天，校門外排起了長長的參觀隊伍，際冉一家人還特意在校門口合照留念。離開校園前，際冉給孩子們買了北京大學的明信片和徽章，「女兒們準備把紀念品帶回老家，盼著將來有一天，她們能帶著徽章再回到這裡」。

「預約了參觀復旦大學，離得近嘛」。來到上海近20年的李鵬，也把參觀大學列入了孩子的寒假計畫。在外務工這些年，愈發感覺到開闊眼界的重要性，逛大學校園是他認為最直觀的方式。

中國人民大學一名學生說，今年1月開始，明顯感到校園裡的遊客變多了，「學校的一勺池、明德樓等，都成了熱門打卡點」。

「大學面向社會開放，尤其是向進城務工人員及其子女開放，具有重要意義」。浙江大學中國農村發展研究院特聘副研究員鄭淋議表示，開放大學校園，讓「走進大學」不再停留在進城務工人員和子女的「夢」與「想」。