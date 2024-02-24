家長省麻煩 寧花錢找網店代做寒假手工作業

網上分享代做手工作品。（取材自潮新聞）

寒假到了尾聲，各地中小學本周將開學，各類寒假作業代寫業務也應運而生。除了常規的抄寫作業外，今年手工作品製作、手抄報繪畫等特殊作業代寫生意也格外火熱，下單者除了學生本人外，更多的是學生家長。

綜合媒體報導，近年在推動「雙減」的大背景下，學前教育、中小學作業形式日益多元化，其中，手工類作業佔比攀升，有些難度還不低。在電商 平台，「手作代做」已經成為一門生意。

網上一條廣告，「誠招代寫作業，地點北京首都圖書館 或朝陽區圖書館，包午飯，價格可議。」隨後引來不少人前來應聘。據了解，網上提供作業代寫業務的商家不在少數，光是北京地區提供作業代寫的QQ群就有80多個，可提供各科作業代寫、講解等不同服務。

除了簡單的抄寫作業，近來還出現一些特殊作業代寫，如手抄報繪製、手作等，生意火爆。電商平台上，「代畫手抄報」的產品月銷售量少則100+，多則1萬+，一張4K紙大小的手抄報要價在100元（人民幣，下同）左右。有頁面顯示「代畫手抄報」產品已售20萬+，評價有4000+，其中好評佔了絕大多數。

網上寒假作業代寫電商平台截圖。（取材自潮新聞）

店家表示，可專門製作電子版小報，針對不同性別、不同年級提供客製化服務。手作依照手工難度、所需材料和花費時間，價格一般在100元左右。許多商家均表示，最近生意很好，「想下單的話要快點決定，時間很緊」。

有家長為了兒子的手工藝，找了專業師傅製作一套紙殼「盔甲」，一聽要花500元，瞬間變臉。近日，電視劇「歡樂家長群」的片段引發討論。不少網友看過後有感而發，「小學生手抄報已經從60元漲到了100元」。

店家表示，主要購買者一般是「小學生家長買得比較多」。孩子忙著趕作業時，許多家長為了減輕孩子和自己的壓力，就會上網購買槍手代畫手抄報、代做手工作品。