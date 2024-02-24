中國10大最有錢城市 北京、上海皆擁逾20兆資金

截至2023年末，北京以24.64萬億元人民幣資金總量成為中國最具資金吸附能力的城市。圖為2023年9月2日，觀眾在北京服貿會國家會議中心綜合展區參觀。（新華社）

根據第一財經報導，截至2023年末，北京以24.64兆元（人民幣，下同，約3.44兆美元）的資金總量成為內地最具資金吸附能力的城市，上海以20.44兆元資金總量排名第二。分析稱，京、滬經濟基礎雄厚，貿易企業總部經濟方面有較強競爭力。

大公報報導，城市「中外資金融機構本外幣存款餘額」俗稱「資金總量」，是衡量一個城市資金吸附能力的重要指標。第一財經報導指出，截至2023年末，資金總量排名前十的內地城市依次為北京、上海、深圳、廣州、杭州、成都、南京、蘇州、重慶和天津，上述十大城市的資金總量合計超101.24兆元，是名副其實的「有錢城市」。

上海金融與發展實驗室特聘研究員鄧宇分析，京、滬兩地經濟基礎雄厚，中高端產業鏈發展成熟，新興產業也發展較快；北京是京津冀國家區域戰略的中心城市，不僅是國際科創中心，同時也聚集了大量的央企、國企和眾多金融機構總部。

鄧宇表示，上海則是長三角區域戰略的中心城市，在外貿、金融、科技等領域聚集了豐富的資源，並擁有眾多中外資金融機構總部，金融市場較為健全，是名副其實的國際金融中心。

值得一提的是，2023年資金總量排名前十的內地城市中，排名第八的蘇州是唯一的普通地級市。蘇州全市金融業去年增加值較前一年增長11.5%，金融業增加值占地區生產總值的比重首次升穿10%至10.1%，較上年提高0.8%。