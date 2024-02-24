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中國經濟下行掀「國貨潮」 00後消費群體捧場

中國新聞組／北京24日電
愛國情結下，「國貨潮」興起。圖為男子帶著女孩走過北京宣傳社會主義核心價值的牆面。（美聯社）
愛國情結下，「國貨潮」興起。圖為男子帶著女孩走過北京宣傳社會主義核心價值的牆面。（美聯社）

在出口和投資都放緩之際，中國官方將重心放在刺激國內消費，而國貨也因「消費降級」順勢崛起，年輕消費者對國貨的接受度提高，00後的消費群體尤其願意為中國的文化情結埋單。分析指出，中國每遇經濟下行就掀國貨潮，電商平台及相關業者販賣「愛國情結」是關鍵。

美國之音報導，中國的國貨商品多藉直播電商的東風來打響品牌，中國官方也將今年定位為「消費促進年」，以期擴大對直播電商的支持來推動國貨消費。

根據中國消費品牌評價機構艾媒諮詢去年12月的調查數據，88%的中國消費者認為，國貨品牌的產品品質明顯提升，61%消費者透過短視頻平台取得國貨品牌資訊，另有39%的消費者會因產品切合中國文化而優先購買國貨品牌；近五成的消費者則坦言，國貨品牌有愛國情操的優勢。

江西省景德鎮的陶瓷直播商小寶說，國貨崛起有助於推升經濟，許多景德鎮業者受惠於新銷售模式和管道，客群和生產規模皆倍增，還帶動茶葉、品茶空間等關聯產業。小寶說，瓷器是中國備受肯定的傳統文化，愛好者原多為所謂的「都市白髮」，但近年來他觀察到，許多帶著民族自信感的年輕愛好者也湧現出來。

除了直播帶貨，品質、愛國情操和對中國的文化情結都是國貨潮背後的驅動力。艾媒諮詢在廣州的首席分析師張毅指出，國貨品牌兼具實用性和社交價值，也就是「中國文化情結」，尤其受歡迎。

中國這一波國貨潮的崛起雖和中國經濟衰退下、消費力下降脫不了關係，但官方和官媒一致唱好國貨也發揮了推波助瀾的功效。

中國經濟周刊日前就報導，在民族情感和文化自信的驅動之下，國貨品牌將迎來「大航海時代」，不再是國際品牌的「平替」。例如，去年雙十一期間，國產美妝珀萊雅成交額首次超越歐萊雅等外資品牌。

中國並非第一次掀起愛用國貨潮了，據光明日報先前報導，中國於1930年代就曾興起國貨運動，當時的中國經濟出現頹勢，官方、媒體與知識分子大呼購買國貨。

艾媒諮詢的張毅說，1930年代的國貨運動帶有「悲情」，當時中國工業落後、技不如人，消費者面對經濟危機，只能選擇國貨次級品。但中國近40年的製造技術和創新力升級，這波國貨潮背後已見「自信」升級。

電商 張毅 投資

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