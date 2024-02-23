中國人愛存款？4年攢逾58兆 券商解析：購房資金占比降…

中國人四年存了58.24兆的消息登上熱搜；示意圖。（路透）

中國人四年存了58.24兆（人民幣，下同，約8.09兆美元）的消息登上熱搜，據統計，即使在存款利率下行的2023年，中國家庭存款仍保持高位水平。不少人解讀中國民眾存款熱情高漲。不過有券商分析稱，這是因房市低迷，民眾購房資金占比下降，加上A股2023年走弱等因素才導致的資金回流。

金融界報導，統計顯示，從2020年初到2024年1月，中國家庭大約銀行帳戶裡存款凈增減了58.24兆，而且這其中82%是定期存款。而58.24兆的新增存款總額相當於2009年到2019年的新增存款總和。其中，2022年是有統計數字以來存款增長最多的一年，貢獻了17.84兆。

在2023年全年，中國家庭存款仍然增加16.67兆。而這個數字，還是逆勢建立在三次調整存款利率下調的基礎上。

據報導，興業證券 以信貸收支表當中的居民存款衡量，2022年11月以來，居民部門超額存款（相對趨勢值）明顯走高，截至2023年三季度，居民仍有7.5兆超額存款。2023年以來，超額存款的增長主要來自居民部門購房的下降。

興業證券表示，2022年隨著房地產行業進一步調整，居民購房資金占比下降，疊加理財凈值化之下波動放大，居民的資金運用中存款的比率明顯擴張。其他經濟體也出現過居民資金流向儲蓄 、保險占比上升的情況。

報導稱，興業證券認為中國住戶部門的行為變化，意味著全社會的資金循環模式也在發生變化。過去以地產為驅動力的經濟中，全社會資金循環模式為「居民買房-地產開發商拿地-地方政府基建-企業盈利增加居民收入」。而未來來看，地產部門以及地方政府融資平台的擴表能力下降，全社會的資金循環模式或轉向「居民儲蓄-銀行買國債-政府部門加杠桿，並在資源配置中起到更為重要的作用」。

除了樓市之外，興業證券還在研報中指出有資金有從理財向存款回流的趨勢。從已有數據來看，2020年、2023年上半年，個人投資 者持有規模占比分別是88%、89.1%，假設2018-2022年個人投資者占比穩定在88%，2023年個人投資者占比在89.1%，得到月度的個人投資者持有的理財餘額，使用該餘額較趨勢值的差異計算這部分超額存款，截至2023年9月，理財較趨勢值少增約4.5兆。

值得注意的是，A股在2023年全線走弱。有統計顯示從全年來看，有32%的投資者表示，在2023年實現盈利，較2022年下降5個百分點。同時，有48%的投資者表示，在2023年的股市投資中虧損，較2022年上升8個百分點，另有20%的投資者表示整體盈虧持平。