朋友圈1句話就讓他「為情所困」 成都20歲小伙患桃花癲住院

四川省成都市一名20歲小伙患上「桃花癲」，生活周遭全是「有人在喜歡我」的暗示。示意圖。（中新社）

四川省成都市一個20歲小伙近幾年一直「為情所困」，他的生活周遭全是「動情」的暗示，包括同父異母的姐姐隨手在朋友圈發了個評論，他就認為這代表「喜歡我」，姐姐否認仍無法阻止他的想像，且經常陷入恍惚呆滯。家人帶他求醫後，發現他竟患上一種名為「鍾情妄想」的精神分裂症，也叫「桃花癲」，春天尤其好發，因病情嚴重，已住院治療。

據紅星新聞報導，今年春節，20歲小伙星宇（化名）和自己的姐姐語芬（化名）放寒假回到成都的家裡。語芬的母親和星宇的父親是重組家庭，姐弟倆沒有血緣關係。這幾年，星宇心裡總覺得怪怪的，最近更甚，比如這次春節，父親對他說「語芬回來了」，他就覺得這是「語芬喜歡我」的暗示，因為以往父親只說「姐姐回來了」，不會直呼其名，「稱呼變了，肯定關係也不同」。

據介紹，用語上的細微差別都能在星宇的心中產生巨大的漣漪。比如姐姐語芬發了朋友圈，星宇評論後得到一個再普通不過的回覆時，他也會感到自己的與眾不同，認為姐姐一定是在喜歡自己。所謂的「暗示」變得愈來愈多，最近父母對自己說的一些話，他都感覺是一些暗示。他的狀態也隨之愈來愈差，有時大家對著他說話，星宇也沒有反應，整個人恍惚呆滯。

前兩天，在家人的陪伴下，星宇來到成都市第四人民醫院急性精神科三科門診就診，醫師譚樨對星宇的診斷是患了鍾情妄想，一種精神分裂症，「已經非常嚴重了」，已安排他住院治療，大約需要治療一個月。

譚樨說，所謂鍾情妄想，實際上是一種「被鍾情妄想」，患者堅信某人對自己產生了愛情，即使遭到對方的拒絕或否認，仍然絲毫不質疑對方對自己的「愛情」，反而認為是對方在考驗自己對愛情的忠貞程度，故而對對方糾纏不已，多見於精神分裂症。一般情況下，至少要兩周以上才能確定患者是不是患了鍾情妄想，星宇的病程甚至有數年之久。

譚樨表示，鍾情妄想的病因尚不清楚，有遺傳、心理社會因素、人格特點、大腦神經遞質的紊亂等原因，一般認為是綜合因素所共同導致。譚樨提醒，春季到，精神疾病就將進入高發期，比如情緒憂鬱，精神分裂症、焦慮、睡眠障礙等，曾有罹病紀錄的患者也易復發，應及時求助精神科醫師或心理諮詢醫師，以免加重病情以至貽誤終生。