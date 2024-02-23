我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被拜登批王八蛋 普亭諷笑：證明他當總統對俄更好

全美首宗 長島納蘇郡頒行政令 禁跨性別者參加女子運動

朋友圈1句話就讓他「為情所困」 成都20歲小伙患桃花癲住院

中國新聞組／北京23日電
四川省成都市一名20歲小伙患上「桃花癲」，生活周遭全是「有人在喜歡我」的暗示。示意圖。（中新社）
四川省成都市一名20歲小伙患上「桃花癲」，生活周遭全是「有人在喜歡我」的暗示。示意圖。（中新社）

四川省成都市一個20歲小伙近幾年一直「為情所困」，他的生活周遭全是「動情」的暗示，包括同父異母的姐姐隨手在朋友圈發了個評論，他就認為這代表「喜歡我」，姐姐否認仍無法阻止他的想像，且經常陷入恍惚呆滯。家人帶他求醫後，發現他竟患上一種名為「鍾情妄想」的精神分裂症，也叫「桃花癲」，春天尤其好發，因病情嚴重，已住院治療。

據紅星新聞報導，今年春節，20歲小伙星宇（化名）和自己的姐姐語芬（化名）放寒假回到成都的家裡。語芬的母親和星宇的父親是重組家庭，姐弟倆沒有血緣關係。這幾年，星宇心裡總覺得怪怪的，最近更甚，比如這次春節，父親對他說「語芬回來了」，他就覺得這是「語芬喜歡我」的暗示，因為以往父親只說「姐姐回來了」，不會直呼其名，「稱呼變了，肯定關係也不同」。

據介紹，用語上的細微差別都能在星宇的心中產生巨大的漣漪。比如姐姐語芬發了朋友圈，星宇評論後得到一個再普通不過的回覆時，他也會感到自己的與眾不同，認為姐姐一定是在喜歡自己。所謂的「暗示」變得愈來愈多，最近父母對自己說的一些話，他都感覺是一些暗示。他的狀態也隨之愈來愈差，有時大家對著他說話，星宇也沒有反應，整個人恍惚呆滯。

前兩天，在家人的陪伴下，星宇來到成都市第四人民醫院急性精神科三科門診就診，醫師譚樨對星宇的診斷是患了鍾情妄想，一種精神分裂症，「已經非常嚴重了」，已安排他住院治療，大約需要治療一個月。

譚樨說，所謂鍾情妄想，實際上是一種「被鍾情妄想」，患者堅信某人對自己產生了愛情，即使遭到對方的拒絕或否認，仍然絲毫不質疑對方對自己的「愛情」，反而認為是對方在考驗自己對愛情的忠貞程度，故而對對方糾纏不已，多見於精神分裂症。一般情況下，至少要兩周以上才能確定患者是不是患了鍾情妄想，星宇的病程甚至有數年之久。 

譚樨表示，鍾情妄想的病因尚不清楚，有遺傳、心理社會因素、人格特點、大腦神經遞質的紊亂等原因，一般認為是綜合因素所共同導致。譚樨提醒，春季到，精神疾病就將進入高發期，比如情緒憂鬱，精神分裂症、焦慮、睡眠障礙等，曾有罹病紀錄的患者也易復發，應及時求助精神科醫師或心理諮詢醫師，以免加重病情以至貽誤終生。

上一則

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

延伸閱讀

華人博士3歲在成都走失被領養 30年後尋親結果令人鼻酸

華人博士3歲在成都走失被領養 30年後尋親結果令人鼻酸
歷經十二年艱難修築 川青鐵路四川首段貫通營運青旅假期首推九寨溝高鐵團

歷經十二年艱難修築 川青鐵路四川首段貫通營運青旅假期首推九寨溝高鐵團
四川小伙開蘭博基尼高調回鄉 這一撞「全國都知道」

四川小伙開蘭博基尼高調回鄉 這一撞「全國都知道」
槐樹街上的法國梧桐

槐樹街上的法國梧桐

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
（取材自微博）

廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯

2024-02-22 00:46

超人氣

更多 >
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
床單被單用熱水洗更乾淨？你錯了

床單被單用熱水洗更乾淨？你錯了
深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段