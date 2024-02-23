在中國做美甲有多貴？答案揭曉：貴過一線城市房價

網友分享春日氛圍感美甲 。（取材自微博）

喜愛美甲的中國民眾愈來愈多，美甲經濟火了，價格也節節高升。在中國做美甲究竟有多貴？答案是，比一線城市房價 還貴。

據中國新聞周刊報導，對於愛美人士來說，做上「美麗三件套」——美髮、美甲、美睫，上千元就輕鬆花出去了。尤其是美甲，據新浪新聞圖數室在2023年曾做的調查，在美團上，美甲服務價格在30到260元不等，做一款美甲的平均價格為127元。

人體一個指甲蓋的面積大約是1平方厘米，十個指甲蓋就是10平方厘米。如果做一次基礎美甲要花費127元，換算過來就是12萬元每平方米。這價格，遠超部分一線城市房價。而這還是相對平價的款式，有些裝飾較多或需要複雜手繪的美甲做一次就可能超過千元。

而一線城市的房價大約是多少？據第一財經日前報導，以京滬頂級學區 房為例，二三十平方米的「老破小」最高都能賣到超20萬元每平方米，到了2023年，這類學區房有小區成交價較過去高點跌了10萬元每平方米。

美甲究竟貴在哪裡？先來了解一下美甲的分類。美甲有本甲（即自己的指甲）、甲片和延長甲三種基本類型。甲片一般用塑料製成，膠水粘貼於本甲上，甲片覆蓋了整個指甲叫全貼，半貼是將交接處打磨平整，顯得更加自然、有層次感。延長甲是借助紙托，讓光療膠、水晶液等專用凝膠材料在指甲表面固化形成仿真甲，製作相對複雜，價格也比前兩者貴一點。

借助紙托製作延長甲。（取材自中國新聞周刊／圖源：壹讀）

美甲的具體款式又可分為純色美甲、彩繪美甲、法式美甲、雕花美甲、貓眼美甲等，耗費的人工和材料不同，價格也不一樣，款式複雜的，價格就貴。盡管如此，美甲所用材料成本並不高。淘寶上，全套專業美甲基礎工具最貴不到2000元；最常用的甲油膠，15ml一瓶平均價格在20元到上百元；各種小飾品更是價格低廉，如異形鉆8.8元就能買100顆。

所以，比起材料，房租、裝修、人員、水電等費用在美甲成本中占大頭。美甲師專業培訓最快只需一個月，但做一次美甲，包括指甲護理要耗費半小時到兩三個小時。不過美甲行業的利潤 依然相當可觀，比如芊嶼芊潯品牌自助美甲店，減去人員工資、水電雜費和房租，每月凈利潤可以過萬。

至於為什麼愈來愈多人做美甲，報導指出，中國在唐代以前就已出現染指甲的習俗，而且古人還會想方設法保護自己的指甲，由此產生了護指套。長得長、長得好的指甲，在古時代表著這個人的權利和地位，「十指不沾陽春水」，才能養出好看的指甲。

現在人們熱衷於做美甲，既是對人體修飾美的細致追求，也是為美甲提供的情緒價值。東華大學藝術學的孔詩曼琦2018年曾調查部分中國女性做美甲的原因，其一是為婚禮、聚會等特殊場合和節日需要，還有比較多的女性是享受做美甲過程中的放鬆。