我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

大雪中起航 民航當戰鬥機飛？山東航空：符合標準

中國新聞組╱北京23日電
山東濟南有網友拍下山東航空航班在大雪中起飛的視頻，雪大到幾乎看不清楚飛機。(視頻截圖)
山東濟南有網友拍下山東航空航班在大雪中起飛的視頻，雪大到幾乎看不清楚飛機。(視頻截圖)

「硬核」山東航空再次引發公眾關注，九派新聞報導，山東濟南20日下大雪，天氣惡劣，一名旅客正懷疑飛機能否正常起飛，就看到旁邊一架山東航空開始滑行，幾秒後消失在大雪中，引發熱議。山東航空表示，民航有一定的起飛標準，符合標準才能正常起飛。

來源：YouTube

金融界報導，此前，山東航空因惡劣天氣正常飛行、「旱地拔蔥」式起飛、提前到達等行為，被網友稱「硬核」，網上也一直流傳著山東航空的「硬核」故事，對於山東航空來說，提前到算正常，準點到算遲到；另外，山東省內鐵路四通八達，蠶食了大量航空客運市場，這些因素都促進了山東航空在準點率方面活成傳奇。

很多人喜歡把山東航空稱為中國版的「俄航」。據報導，山東航空的飛行員素質過硬，很多都是退役的戰鬥機飛行員，大部分飛機都加裝了HUD設備。

然而，山東航空的發展並非一帆風順，疫情三年期間虧損了110億人民幣(約15.4億萬美元)，陷入資不抵債困境；2022年被中國國航收購；2023年上半年，山東航空實現了盈利。

九派新聞報導，對於大雪中起飛，山東航空客服表示，旅客安全第一，民航有一定的起飛標準，符合起飛標準後才能正常起飛。而對於網友猜測「駕駛員是戰鬥機飛行員退役」、「裝備先進的起降系統」這些說法是噱頭。

山東濟南有網友拍下山東航空航班在大雪中起飛的視頻，雪大到幾乎看不清楚飛機。(視頻...
山東濟南有網友拍下山東航空航班在大雪中起飛的視頻，雪大到幾乎看不清楚飛機。(視頻截圖)
山東濟南有網友拍下山東航空航班在大雪中起飛的視頻，引發熱議。(取材自九派新聞)
山東濟南有網友拍下山東航空航班在大雪中起飛的視頻，引發熱議。(取材自九派新聞)

東航 疫情

上一則

外甥初二理髮 觸「死舅」禁忌？ 舅媽提告殺人罪被駁

下一則

梅西風波 阿根廷足協取消3月在中賽事 改移師美國進行

延伸閱讀

1小型飛機迫降長島南部 2飛行員送醫

1小型飛機迫降長島南部 2飛行員送醫
一架小型飛機在長島南部緊急降落 兩名飛行員受傷送醫

一架小型飛機在長島南部緊急降落 兩名飛行員受傷送醫
中國各地大雪來襲 多個景區宣布關閉

中國各地大雪來襲 多個景區宣布關閉
加州發現陸戰隊失蹤直升機 大雪增添救援難度

加州發現陸戰隊失蹤直升機 大雪增添救援難度

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21
（取材自微博）

廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯

2024-02-22 00:46

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨