大雪中起航 民航當戰鬥機飛？山東航空：符合標準

山東濟南有網友拍下山東航空航班在大雪中起飛的視頻，雪大到幾乎看不清楚飛機。(視頻截圖)

「硬核」山東航 空再次引發公眾關注，九派新聞報導，山東濟南20日下大雪，天氣惡劣，一名旅客正懷疑飛機能否正常起飛，就看到旁邊一架山東航空開始滑行，幾秒後消失在大雪中，引發熱議。山東航空表示，民航有一定的起飛標準，符合標準才能正常起飛。

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金融界報導，此前，山東航空因惡劣天氣正常飛行、「旱地拔蔥」式起飛、提前到達等行為，被網友稱「硬核」，網上也一直流傳著山東航空的「硬核」故事，對於山東航空來說，提前到算正常，準點到算遲到；另外，山東省內鐵路四通八達，蠶食了大量航空客運市場，這些因素都促進了山東航空在準點率方面活成傳奇。

很多人喜歡把山東航空稱為中國版的「俄航」。據報導，山東航空的飛行員素質過硬，很多都是退役的戰鬥機飛行員，大部分飛機都加裝了HUD設備。

然而，山東航空的發展並非一帆風順，疫情 三年期間虧損了110億人民幣(約15.4億萬美元)，陷入資不抵債困境；2022年被中國國航收購；2023年上半年，山東航空實現了盈利。