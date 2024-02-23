娃哈哈創辦人宗慶後 肺癌病危進ICU 「目前情況穩定」

娃哈哈集團創辦人宗慶後進ICU救治，目前情況穩定。（中新社）

中國最大飲品生產商娃哈哈創辦人、前中國首富宗慶後傳出在浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院ICU病房救治，引起廣泛關注。對此，娃哈哈22日在官微回應稱，目前宗慶後情況穩定，感謝社會各界關心。

宗慶後出生於1945年12月，已年近八旬。據都市快報報導，宗慶後春節前就因肺癌病重入住邵逸夫醫院，情況一直不太好。

浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院宣傳部門相關負責人22日下午回應媒體查詢指出，宗慶後目前確實在該院深切治療部救治，下午剛剛與ICU的醫療團隊瞭解過情況，宗的身體情況平穩。

宗慶後女兒宗馥莉在回應媒體詢問時稱，「我父親確實因為身體原因在醫院治療，目前情況穩定，謝謝關心。」

距離邵逸夫醫院約3公里的娃哈哈美食城，十幾年來一直是娃哈哈飲品的線下取貨點之一，目前娃哈哈美食城內有娃哈哈超市和娃哈哈健康館；對於宗慶後的病情，門市員工表示不知情。

娃哈哈總部時前台人員表示，他們不清楚宗慶後生病住院一事。據該工作人員稱，宗慶後因年齡而關係，「已經很久沒來公司了」。不過宗慶後女兒宗馥莉平時都會來。

有飲料業人士透露，最近兩天聽到宗慶後董事長進ICU的消息，感覺非常意外，「畢竟娃哈哈在杭州是從小看到大的品牌」。

此外，也有相關知情人士表示，今年宗慶後沒有參加娃哈哈春節團拜會，過年前因身體因素已經入院治療。

河南 日報報業集團旗下智慧財經全媒體平台「大河財立方」報導，宗慶後去年在娃哈哈已經退二線。

宗慶後一年前接受採訪稱會退居二線，認為守業比創業更難。在央視財經「對話」2023年中，宗慶後談到了接班的問題，他表示：「我應該不會退休 ，但是會退居二線，讓年輕人在前面衝鋒，我在後面看著，走偏的時候扭轉一下，出點主意。」

公開資料顯示，娃哈哈集團2021年12月官宣，宗馥莉出任集團副董事長兼總經理，其父親宗慶後仍為集團董事長。公告顯示，娃哈哈集團創始人宗慶後的女兒宗馥莉，出任集團副董事長兼總經理。之後，宗馥莉作為集團接班人逐漸走向舞臺中央。