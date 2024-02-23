全中國第9位…75後市府秘書晉升 成湖南最年輕副省長

「75後」常德市秘書曹志強晉升（取材自北京青年報）

中國「75後」副省部級高官增員。湖南省十四屆人大常委會2月22日下午舉行第八次會議，根據代表法的規定，彭國甫、熊建清、周小陽的省十四屆人大代表資格終止。第二次全體會議表決通過了有關人事任免案，會議決定任命曹志強為湖南省人民政府副省長。市府秘書曹志強獲晉升，成省裡最年輕副省長，他也成為全中國第九名「75後」副省部級高官。

魯中晨報報導，公開資料顯示，曹志強出生於1975年7月，湖南雙峰人，工學博士，研究員級高級工程師。他長期在湖南華菱鋼鐵工作，曾任黨委書記、董事長，曾獲2019—2020年湖南省優秀企業家，並獲得2021年全國五一勞動獎章。

曹志強是在2008年3月擔任湘鋼總經理助理，2009年4月擔任湘鋼副總經理，2015年2月任湘鋼執行董事、總經理，2017年任湖南華菱鋼鐵集團董事長，此後他黨委書記、董事長「一肩挑」。

2021年11月，曹志強「由企轉政」，出任常德市委書記，直至此番履新。曹志強履新後，是湖南省政府班子中最年輕的副省長。在曹志強履新前，湖南省政府最年輕的副省長是1971年2月出生的周海兵。