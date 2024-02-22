生育補貼不夠 學者建議生3孩購房5折 一年可多生200萬新生兒

中國生育率低落，有學者建議增加現金補貼及購房優惠，圖為一名男子拉著一個孩子的推車走在北京街上。(美聯社)

北大教授梁建章團隊21日發布「中國生育成本報告2024版」顯示，中國養育孩子的成本高於美日與歐洲國家，0-17歲孩子的養育成本平均為53.8萬元(約7.4萬美元)，在全球範圍內僅次於南韓 等極少數國家；0歲-本科畢業的孩子養育成本平均為68萬元。報告建議，若給三孩家庭購房打五折、或是每月現金補貼2000元將提升生育率，估計每年能多生200萬。

經濟觀察報報導，分省份來看，上海、北京、浙江的養育成本排在全國前三位，上海家庭養育一個0-17歲孩子的平均成本為101萬元，北京是93萬元，浙江為85萬元。報告估算，在中國，撫養一個孩子到年滿18歲相當於人均GDP的6.3倍。基本高於除南韓以外的所有國家，而南韓的生育率在世界處於墊底水平。

分孩次看，城鎮一孩、二孩、三孩養育成本66萬元、52萬元和39萬元，農村則為46萬元、36萬元和27萬元。按孩子年齡段分，3-5歲期間每年的養育成本最高，需要3.6萬元/年。

梁建章團隊表示，上述成本僅是養育孩子的直接費用，事實上，家庭還需付出大量的時間成本和機會成本。而這些成本在中國主要由女性承擔，她們很難在撫養孩子的同時兼顧繁重的職場工作，部分女性不得不放棄生育孩子以換取事業上的成功機會，這是中國低生育率的原因之一。

報導指出，對於提升生育率，梁建章團隊提出了現金和稅收補貼、購房補貼、增減托兒所、提供男女平等的育產假、引進保姆在內的外國勞工 、推廣靈活辦公、保障單身女性生育權等9大建議。

在現金和稅收補貼上，建議給二孩家庭每孩每月1000元現金補貼，同時實行所得稅和社保減半，三孩及以上家庭每孩每月2000元現金補貼，其所得稅和社保全免除（對特別富裕家庭可設補貼上限）。

自2021年三孩政策實施以來，中國已有多個地方政府推出育兒補貼政策，團隊認為，目前的政策都是地方性政策，而且力度遠遠不夠，只有中央政府才有實力給到實質性的養育負擔的減輕。團隊估計，這部分措施能夠將生育率提升20%左右，每年多生200萬個孩子。

在購房補貼上，建議通過按揭利息返還或房價 打折進行補貼。比如，返還二孩家庭房貸利息的50%，對於三孩家庭的房貸利息可全部補貼返還。或者在高房價地區，實施一孩房價九折，二孩房價七折，三孩房價五折的政策（不超過一個封頂補貼的上限）。這部分補貼的成本可以通過增加人口流入地區和大城市的住房土地供應來覆蓋。他們估計，購房補貼政策也能夠將生育率提升20%左右，每年多生200萬個孩子。