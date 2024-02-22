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龍年首場寒潮攜雨雪襲20省 江蘇醫院、湖北超市都塌頂

中國新聞組／北京22日電
江蘇宿遷第一人民醫院門診大廳頂棚被雪壓塌了。（視頻截圖）
江蘇宿遷第一人民醫院門診大廳頂棚被雪壓塌了。（視頻截圖）

中國多省在春節假期過後又出現寒潮，有20省封閉路段計180餘個，關閉收費站2000餘個；全國多地停課停運或延遲開學。罕見大範圍雨雪並引發災情。湖北隨州一超市房頂昨（21日）被雪壓塌，一名女收銀員疑被砸死；江蘇宿遷一醫院頂棚20日也疑因此垮塌，無人傷亡。西安出現2001年以來首次凍雨，湖北為除積雪甚至用上退役飛機發動機改造而成的除雪神器。

來源：YouTube

龍年首場寒潮已波及近20個省份，雨雪天氣由西向東鋪展。澎湃新聞報導，中央氣象台昨發布大霧預警、冰凍預警、寒潮預警、大風預警、強對流天氣預警、暴雪預警等六預警。受雨雪及路面結冰影響，海陸空交通大受影響，民航昨取消約1040航班，北京有多條巴士線停駛。江蘇湖南等多地教育局緊急通知延遲開學，停課一天。各地積極開展鏟雪除冰工作。

湖北隨縣一超市頂棚被積雪壓垮，致1人死亡。(取材自央視新聞)
湖北隨縣一超市頂棚被積雪壓垮，致1人死亡。(取材自央視新聞)

湖北隨縣一超市頂棚被積雪壓垮，致1人死亡。(取材自央視新聞)
湖北隨縣一超市頂棚被積雪壓垮，致1人死亡。(取材自央視新聞)

暴雨凍雪也帶來了災情，據南方都市報，昨天上午8時許，湖北隨州市隨縣萬和鎮上的神龍超市房頂部分頂棚被雪壓垮，造成一名不到30歲的女收銀員逃跑不及被壓死。

附近商戶劉先生說，這名女收銀員是他的表弟媳，事發當時超市因為大雪基本沒人，只有該女收銀員在，「事發時她被砸中頭部受傷，後被救護車接走。」劉先生稱，「她身材嬌小但很勤快，家裏還有一對雙胞胎女兒，還在上幼兒園，家屬很悲傷。」

劉先生說，該超市共1層，屋頂為鋼架結構。超市開業於2019年，超市老板在原有建築的基礎上進行改造，加了圍牆、屋頂鋼架等。萬和鎮副鎮長梁海成表示，涉事的建築是鋼混結構，加上連日凍雨和大雪，是導致建築物超負荷坍塌的原因。

江蘇宿遷第一人民醫院垮塌部分底部一片狼藉 （視頻截圖）
江蘇宿遷第一人民醫院垮塌部分底部一片狼藉 （視頻截圖）

另20日晚，江蘇宿遷第一人民醫院門診大廳玻璃防雨頂棚也疑因凍雨垮塌，事發時為下班時間，沒有人員傷亡。該院工作人員表示，垮塌是惡劣天氣造成的凍雨所致，很多年遇不到一次。

另西安也在20日出現凍雨天氣，導致部分道路、高架結冰，造成行駛困難。陜西多地也有民眾稱當地出現凍雨，車輛、植物上落雨成冰，道路濕滑難行。

春節前剛經歷15年來最強雨雪冰凍天氣的湖北等地，再次出現凍雨，有民眾昨天因凍雨被堵在湖北隨州境內「5個小時只走了2公里，前面還堵了10多公里，給親戚朋友帶的土特產都快吃光了。」湖北已出動由退役飛機發動機改造而成的「高速吹雪王」除雪。

暴雨 教育局

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