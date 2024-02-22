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年節後機票價錢跳水 上海飛重慶31元、飛青島14元

中國新聞組／北京22日電
年節後機票價格大跳水，上海飛往長沙的機票價格僅80元。(取材自瀟湘晨報)
年節後機票價格大跳水，上海飛往長沙的機票價格僅80元。(取材自瀟湘晨報)

新年假期期間，三亞返京滬機票價格破萬元的訊息讓人咋舌。誰知假期一結束，各地機票價便出現「跳水」，市面上出現不少價格低於100元的機票。本周上海飛重慶的機票最低票價為31元，上海的飛青島票價只要14元。不只如此，甚至有遊客分享從上海到日本0元的機票預訂截圖。網友圍觀「白菜價」機票之餘，也驚嘆「錯峰遊」可省好多旅費。

綜合羊城晚報、中新經緯報導，春節後至3月初，多個目的地跟團遊價格較春節前有三到五成的降幅，三亞、北京、雲南這樣的熱門目的地價格出現「腰斬」。從本周開始，上海、北京、廣州、深圳、杭州等城市，飛往中西部城市的多個航線出現了不足百元的特價機票。

據攜程數據，目前至2月底，上海飛重慶、長沙、西安、成都、三亞等地，均有百元機票。從目前至3月中旬，北京飛西安、重慶、武漢、洛陽等地，均有兩、三百元機票。此類特價機票，主要受供需關係影響，熱門城市在春季出遊高峰過後，遊客流量快速下降，航空運力出現過剩的情況。2、3月份，用戶有較大機率撿漏到此類特價機票。

有旅客貼出了從上海到日本0元的機票預訂截圖。(取材自第一財經)
有旅客貼出了從上海到日本0元的機票預訂截圖。(取材自第一財經)

出境方面，北京和上海飛往日本、南韓各主要目的地的機票價格下降明顯。「上海飛大阪機票僅8元」的話題也曾沖上微博熱搜。但有網友發現，在攜程App上，3月份多個時間段，從上海飛大阪機票價格僅為個位數，最低8元，但含稅價410元左右。

年節後機票價格大跳水，上海飛往濟州島機票僅59元。(取材自羊城晚報)
年節後機票價格大跳水，上海飛往濟州島機票僅59元。(取材自羊城晚報)

另經搜尋結果顯示，2月下旬，上海前往濟州島、名古屋、大阪、首爾等城市，均有價格低於100元的機票可供選擇，含稅價格也在500元以下。

此外，在去哪裡平台上也可搜尋到大量低價航線，如2月28日長沙-廈門200元，3月2日長沙-福州200元，3月6日長沙-西安218元、長沙-昆明230元等，部分航線機票價格低於高鐵。出境路線中，長沙往南韓首爾、越南胡志明市、日本大阪、泰國曼谷等目的地，均有500-650元的機票在販售。

各地機票「跳水」的現象受矚，有網友評論，「在超市買一棵白菜的錢可能都不只14元。」但也有部分網友質疑：「燃油附加費算上了沒」、「加上稅就好幾百了」、「建議看看返程的價格」。

日本 南韓 越南

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