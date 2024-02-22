1年減50公斤…賈玲公開瘦身食譜 閱讀量2億

賈玲在節目中接受訪談。（取材自紅星新聞）

電影「熱辣滾燙」導演兼女主角賈玲的減重 話題繼續延燒，「賈玲公開瘦身食譜 」日前又衝上微博熱搜第一，閱讀量已近2億。賈玲說，目前她的日常飲食為大白菜、紫甘藍、彩椒、雞胸肉和糙米飯，遵循「16 +8」原則，將吃飯喝酒紓壓改成喝茶，還要早睡早起。網友紛紛驚呼「賈玲太自律了」，「這食譜叫我吃一年，可以去當比丘尼了」。

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綜合媒體報導，春節期間，電影「熱辣滾燙」中賈玲一年內減肥100斤（50公斤）的話題屢次登上熱搜。近日，賈玲接受魯豫採訪，公開了日常飲食。

賈玲稱，目前她的日常飲食為：大白菜、紫甘藍、彩椒、雞胸肉和糙米飯，並說現在的飲食少油少鹽，「一天20克油、5克鹽」。

提到當時訓練時寫的日記，賈玲說從剛開始想當吃播，想吃四川火鍋到後來想吃的食物愈來愈健康，並且盡量都在八個小時內吃完，遵循著「16 +8」原則。

賈玲也提到，以前自己緩解壓力的方法，和許多年輕人一樣，就是吃飯和喝酒。透過減肥，如今她已改成喝茶，並且早睡早起。

在電影「熱浪滾燙」官方發布的花絮中，賈玲在片場吃的減肥餐曝光，影片中賈玲吃的是低脂蕎麥麵和水煮青菜，低油低鹽非常清淡。

對於這樣的飲食，網友大讚賈玲太自律了，也有網友留言，「打工人做到不到16+8，在單位的工作時間就已9小時了，還要算上下班路程及買菜做飯時間，普通老百姓要趕公交、趕地鐵 、騎車開車，自己買菜做飯，明星直接吃就行了」、「這食譜叫我吃一個月可以，但是叫我吃一年，感覺可以去當和尚了」、「怎咽得下去呀！吃點愛吃的也是人生一大樂事，差不多得了」。

據報導，「熱辣滾燙」上映11天，票房突破人民幣30億元（約4億美元），成為中國影史第20部票房破30億片。

醫師表示，人一年減重範圍大約在60斤到80斤（30到40公斤）比較合理，一年減肥100斤的速度已超出正常減重範圍。醫生提醒，短期內極速減重不適合大部分普通人，可能導致營養不良、低血糖等情況。即使原本體重非常高的患者，也要考慮減肥造成的心臟負擔。