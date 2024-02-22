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佛山3員工上班講粵語竟被罰5000元? 警核查後發現實情

中國新聞組／北京22日電

在廣東卻不能說粵語？佛山嶼旭置業公司傳出有三名員工因工作期間說粵語共被罰款5000元。該公司稱，為了方便工作交流，公司實施了「國語溝通政策」，被罰的三名員工是因為多次在項目辯論賽中使用粵語。由於罰款涉違反相關規定，佛山市禪城區人社局介入調查後，稱網傳消息不實，係劉姓男子（男，21歲，網傳涉事公司負責人）為吸引眼球、博取流量而編造並傳播。

來源：九派新聞

新京報報導，網友發布的聊天記錄截圖顯示，嶼旭置業公司有三名員工在工作期間使用粵語交流，分別被罰款3000元、1000元和1000元（約417、139美元)。事件引起熱議，有網民直言事件反映出「如何殺死一種文化」、「講英語傷害民族感情要開除」。甚至有網民痛斥老闆：別在廣東混了。

該公司管理人員何先生曾表示，處罰屬實，罰款所依據的「嶼旭置業內部全面禁止非國語溝通政策」於今年1月1日在該公司實施。如果員工首次違規將收到口頭警告，並在績效評估中扣分；如果再次違規，考慮更嚴厲的措施，包括但不限於罰款、降職、取消獎金、減薪、解除勞動合約。

「三名同事因在公司的專案辯論賽中使用粵語而受到處罰，他們之前已多次忽視公司規定，屬於重複違規。」何先生介紹，在上述項目辯論賽中，聽眾並非都懂粵語，所以採取嚴厲的措施是必要的，「只要現場有一位不懂粵語的同事，大家都應該使用國語進行交流」。

報導指出，公司的罰款行為是否違反勞動法？北京市華城律師事務所律師甘仕榮表示，該公司的「國語溝通政策」不違反勞動法的規定，而且該政策已向勞工公示，公司有權力要求員工在工作時間用普通話交流。但如果員工違反上述規定，公司也沒有權力罰款。

對於網友的關注與批評，管理人員何先生表示，公司的制度是合理的，「員工在非工作時間，或在全是廣東人講粵語的團隊內，可以自由使用粵語，我們尊重每個人的語言權利。但對於這次違法罰款行為，我們向社會和員工道歉」。

事件發酵後大逆轉，界面新聞報導指出，警方調查發現，劉男的公司其實只有其一人，沒有其他員工，不存在所謂員工因講粵語被罰款的情況。目前，犯罪嫌疑人劉男因在多個網路平台散播不實訊息，造成惡劣社會影響，嚴重擾亂網路公共秩序，已被公安機關依法刑事拘留。

勞工

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