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AI課程賣199元 清華博士李一舟年賺5千萬 挨轟割韭菜

中國新聞組／北京22日電
李一舟的宣傳物料裡，「清華博士」的頭銜被放到了核心位置。（取材自每日經濟新聞）
李一舟的宣傳物料裡，「清華博士」的頭銜被放到了核心位置。（取材自每日經濟新聞）

一張「兩大AI巨頭」的圖片引發關注，圖片上分別是OpenAI創始人薩姆·奧特曼（Sam Altman）以及中國自媒體博主李一舟，有網友調侃李一舟是「與奧特曼平起平坐的華人AI大神」。李一舟自稱是清華博士，通過售賣人民幣199元的AI課，一年收入高達5000萬（約695萬美元），有學員看完後想退錢，更有人質疑類似課程是在「割韭菜」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，李一舟抖音帳號認證為「財經自媒體」博主，擁有331萬粉絲，全網粉絲超過500萬，三家科技公司創始人，融資數千萬，擅長解決AI人工智能、商業模式、知識IP和流量問題。

據湖南大學設計藝術學院官網顯示，自稱清華大學博士畢業的李一舟，實際是清華美院博士，讀的是設計類專業，本科和碩士就讀於湖南大學設計藝術學院。

李一舟從2021年2月開始在網上發布視頻，最初主要分享職場、創業相關內容，例如「拿到年薪百萬的三種可能」、「深扒平台上的幾種賺錢博主」等，憑借具有話題性的標題和個人出色的口才，逐漸積累了一定粉絲。但真正讓他走紅的還是人工智能。

2023年ChatGPT推出，李一舟緊跟熱點，開始直播賣起了AI課程。據藍鯨財經報導，李一舟的「每個人的人工智能課」售價199元，飛瓜數據顯示，該課程一年內賣出約25萬套，銷售額約5000萬元。李一舟也在微信視頻號賣課，截至目前已售3.3萬件，銷售額超過650萬元。

近日，李一舟發布了一條標題為「Sora背後的中美博弈」的視頻。有網友評論「自打Sora火了，你是AI圈子裡唯一一個可以和奧特曼平起平坐的華人大神」。對於這一調侃，李一舟回應稱：「我會繼續努力的，國內做大模型和搞開發的大牛們，繼續追趕奧特曼吧！」

雖然這條回覆現已被刪除，但有網友憑此製作了「兩大AI巨頭」對比圖，並在各大社交平台廣泛轉發，也讓李一舟登上了熱搜。

薩姆·奧特曼與李一舟對比圖網上走紅。（取材自金融界）
薩姆·奧特曼與李一舟對比圖網上走紅。（取材自金融界）

AI 奧特曼 人工智能

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