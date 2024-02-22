「開工即失業」 龍年首爆雷車企 高合員工：社保停了

2024年2月20日，有高合汽車的第一線員工上班打卡被拒於門外。（取材自紅星新聞）

知名車企高合汽車一年內陷入裁員、停工停產、閉店、欠款危機中，員工「開工即失業」，鹽城工廠員工維權群裡已近400人；不少供應商也到高合園區催討欠款。對此，高合汽車母公司華人 運通製造總經理魏大衛說，「丁總（丁磊）手上沒錢」，鹽城工廠的高層都在找工作；另一名高層稱公司還在找融資 。「現在所有的問題都是錢的問題。」目前官方已介入。

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天際、愛馳、威馬等造車新勢力也被曝出工廠停產、門市關閉、售後停滯、線上程序打不開等諸多情況。

每日經濟新聞報導，去年6月和11月，高合汽車還分別與沙烏地阿拉伯投資 部、沙烏地阿拉伯主權財富基金沙烏地公共投資基金（PIF）等傳出投資緋聞，金額高達數十億美元。短短一年內，出現極端反轉，2月20日，上海市浦江鎮高合園區裡空空蕩蕩，員工來刷卡進園區都失敗了。「實在有些突然，開工即失業。」前來公司園區的高合員工張文（化名）說。

一位高合電路系統的供應商說，他從2023年第四季就覺得付款節奏有些不對勁。「今天是來催項目款的。」另一位自稱為高合做市場調查的供應商也很焦慮說，高合就是不付款。

位於上海靜安區大融城的高合汽車體驗店一切運作正常。門市工作人員表示，「能不能獲得融資，最多兩個月可能就會有消息了。」員工的勞動合約是和華人運通（高合汽車母公司）簽的，今年1月份開始就沒再領過工資。

另據紅星新聞報導，據高合汽車工廠員工展示的短信通知，「自2024年2月19日開始，停止下屬所有全資及控股子（分）公司的日常運作，全體員工進入停工停產狀態，根據各地區情況，一般為3-6個月。」2月19日，江蘇鹽城市相關部門已介入，並表示將盡快組成專案小組，協調解決相關問題。

鹽城工廠是高合汽車最主要的生產製造基地。整個廠區內沒人，公司大樓門口貼著封條。鹽城工廠的員工維權群裡已有近400人，主要是生產製造、質檢等一線崗位。員工張先生說：「1月可能就拿了個底薪。這麼大的公司猛然之間就『結束』了，這種巨大的落差，現在都有點回不過味來。」

鹽城工廠負責人、華人運通製造總經理魏大衛表示，「丁總（丁磊）手上沒錢」，連鹽城工廠的高層也沒拿到1月的社保，都在找工作。「我們（指工廠高層）都是打工人，無法解決員工的訴求，只能把訊息回饋上去。」