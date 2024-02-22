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海南老人舉報警長妹婿擁巨額不明財產 稱「要為父母報仇」

中國新聞組／北京22日電
老人檢舉妹夫截圖。（取材自奔流新聞）
老人檢舉妹夫截圖。（取材自奔流新聞）

海南一老人近日舉報自己的妹夫、海南省公安廳治安總隊二級警長擁有巨額不明財產，包括多處房產。21日下午，海南省公安廳工作人員表示，正在調查中。

奔流新聞報導，「我叫陸某，實名檢舉妹夫，海南省公安廳治安總隊肖某某。」檢舉者在網路上曬出的身分證顯示，陸某，女，1962年出生，海南省海口市人。檢舉信中列舉了肖某用父母及丈人丈母娘身分，在海南三亞、海口、儋州多地購買了8處房產，其中在澄邁靠海口地段還有一套別墅。「讓我母親替存贓物，妹妹在珠寶店還有股份，還利用我母親的帳戶炒股。」

據報導，陸某在檢舉信中還稱，妹夫肖某某改變身分訊息，「早在2005年肖某某就為生二胎改戶口：把我妹妹的出生地山東曹縣改為海南三亞，把籍貫廣西柳州也改為海南三亞；把非農業戶口搞成農業戶口，還偽造第二個身分證。」另外，肖某某在2015年先把她父母的城鎮戶口從昌江縣遷到他海口的戶口上，然後遷到海口市靈山鎮道仁村改成農村戶口，買一大塊農村土地想自建別墅。後來擔心農民舉報而放棄蓋別墅，2018年8月將戶口遷回海口。

報導稱，陸某在舉報信的評論區留言中稱，舉報是因為「我是看病歷才知道母親被害，我只是為父母報仇！」她從2021年開始向有關部門舉報，但沒有效果。這次實名在網路上檢舉後「已經被威脅了，說讓派出所拘留或進精神病院」。

據了解，海南省公安廳治安總隊確實有一位名叫肖某某的警察。「海南警方」頭條號在2022年9月3日發布的一篇文章中，講述了肖某某父親病逝時，他正堅守在抗疫一線的感人故事。

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