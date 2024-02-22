新疆狼群積雪下挖出一條路、長幼有序通行 網讚：團隊精神

無人機在新疆記錄到狼群「長幼有序」刨雪前行的罕見畫面。（視頻截圖）

中國近來接連寒潮侵襲，部分地區積雪深，不僅人車移動困難，動物也一樣。不過有牧民以無人機記錄到狼群在雪中活動的罕見畫面，只見狼群長幼有序，排隊在積雪中刨雪前行，讓網友們大讚「這才是團隊精神」「人類要好好學習」。

據央視報導，近日，新疆 阿爾泰山區降雪頻繁，當地牧民在一次聽見狼嚎後，不敢貿然出門，就用無人機查看情況，沒想到拍下了罕見的畫面。

視頻拍攝於新疆喀納斯景區禾木村，無人機畫面顯示，狼群按照幼狼居中，壯年狼開路，老狼殿後的隊伍排列，在積雪中刨雪前行。

報導指出，大雪過後狼群的蹤跡是非常容易找到的，而且狼是非常聰明的動物，它們知道美麗峰陽坡上多發雪崩，所以成群結隊向另外一處林地遷徙。到達平坦的積雪區域後，有一隻狼看到無人機靠近，異常警惕且不停狂吠的同時，仍不時觀察並加速腳步跟上前方的伙伴。

網友們看到這幕，紛紛留言「「幸虧沒搖尾巴，不然我真以為是二哈」「沒有路去創造路，厲害了」「頭狼挺辛苦的」「狼群好帥」「哇，這積雪」「這是哈士奇吧」「這是人類要向狼群學習的團隊精神」。