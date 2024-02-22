華人博士3歲在成都走失被領養 30年後尋親結果令人鼻酸

苟永明見到了親生母親。（取材自紅星新聞）

今年春節，在加拿大 工作的33歲華人 博士苟永明完成了他的心願，回中國與親生母親相認。苟永明3歲時在成都與父母走散，後來被一對荷蘭夫婦領養，養父母還曾三度帶他到四川尋親，直到去年經由DNA 比對才如願，但生父已去世，生母另有家庭。而此時，一向支持他尋親的養母卻因病去世。他的際遇讓網友心酸：「這個故事裡有歡喜，也有太多的悲傷」。

據紅星新聞報導，苟永明原名高慶松，生父是江蘇徐州人，生母是四川米易縣人。30年前，才3歲的高慶松跟著父母從江蘇徐州出發到四川探親，在成都火車站與家人走散，被送到成都的福利院，改名「苟永明」 ，一年後被一對荷蘭夫婦領養，後來他又到了加拿大讀博士並留在當地工作。

自他成年以來，尋找親生父母的想法從未停止，為方便尋親，他還學會了漢語。他的養父母非常支持他尋親，2007年至2016年期間，曾三次帶著苟永明來到四川尋找其身世線索。直到去年10月，在眾多志願者協助在DNA庫中進行數據比對，他找到了生母。

原來這麼多年，親生父母從未放棄尋找，一直生活在對兒子走丟的愧疚中，因思子心切、抑鬱成疾，患上了精神方面的疾病，前段時間都仍在治療。而生父在成都找了三年無果，最終回到江蘇徐州老家，身體每況愈下，沒過幾年便帶著遺憾離世。

不過命運又一次的開著玩笑，就在親生媽媽傳來消息的同時，一向支持他尋親且待他如己出的養母，卻因病去世。

一家合照。（取材自紅星新聞）

2024年2月11日，是農曆新年初二，苟永明「回家」見到了親生母親。母親喜極而泣，緊緊拉著的他的手，久久不願放開。苟永明說，他受到全家的歡迎，有一種親切感，「雖然離家了幾十年，但是見到後依然是親人的感覺。」在四川米易縣的家中，苟永明和家人一起吃了「團年飯」並拍合照。家人們為苟永明準備了新年紅包，這是他走失後再回家過的第一個春節。

「尋親的目的不是為了自己，而是為了母親，我知道他們在找我，等我回家。」苟永明說，在認親的路上，他想像過母親的樣子。當見到母親後，苟永明有些心疼。

據了解，苟永明父親去世後，母親再婚，有一個兒子和一個女兒，苟永明多了弟弟和妹妹。2024年2月15日下午，苟永明來到江蘇徐州見到了父親一方的親人，叔叔抱著他失聲痛哭。接下來，苟永明計畫去祭拜去世的父親。

苟永明在徐州認親完成後，表示自己會繼續回到加拿大工作，未來會兼顧兩個家庭。

有網友說這是個皆大歡喜的結局，也有人說故事背後有太多悲傷。苟永明表示，這段人生經歷是一份特殊的緣分，沒有什麼遺憾的，也不會有如果我沒有走丟會是怎麼樣的想法。「我覺得這是過去，人要往未來看，往前走。」