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小學生寒假作業丟巴黎 全網尋「秦朗同學」迎大結局？

中國新聞組／北京21日電
中國網紅「貓一杯」稱在巴黎撿到一名中國小學生的寒假作業。（取材自臉書）
中國網紅「貓一杯」稱在巴黎撿到一名中國小學生的寒假作業。（取材自臉書）

「秦朗弄丟寒假作業事件」近日在網上沸沸揚揚，還登上微博熱搜榜首，並引發全網尋人；有媒體質疑此事是擺拍、造假博流量，央媒更直接評論「新黃色新聞」氾濫很危險。不過，擁有4000萬粉絲、自稱在巴黎撿到作業的網紅發影片透露，目前已經聯絡到秦朗的母親了，不過對方不願意出鏡，此事已「圓滿結束」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，網紅「@Thurman貓一杯」16日發布一則影片稱，在巴黎一飯店內，服務生遞給她兩本遺留在廁所內的小學一年級寒假作業，該網紅稱要將作業帶回中國物歸原主。

根據上述網紅發布的影片顯示，這份寒假作業一筆未動，封頁內寫有「失主」就讀學校的信息，一年級（8）班，秦朗。該網紅花一整晚將作業寫完，並現身機場稱要將作業物歸原主。

據報導，在這段影片的留言區，一名IP在江蘇的網友自稱是秦朗的舅舅，並表示秦朗就讀於西區小學，此評論點讚高達22萬。但隨後這個自稱秦朗舅舅的抖音帳號已被封禁。

江蘇海安西場小學工作人員也回應，沒有叫秦朗的學生，一年級只有四個班級。因此影片引起網友的質疑，有人懷疑這只是一場擺拍行為。

瀟湘晨報20日發表評論寫道，「一場羅生門，眾說紛紜。而鬧劇背後，是肆虐而起的「流量之上」歪風。央媒也發出評論，稱秦朗巴黎丟寒假作業事件是「新黃色新聞」。在短影片平台上，一些內容膚淺卻有煽動性、博人眼球的「新聞」，則被稱為「新黃色新聞」。

澎湃新聞引述公益律師趙良善表示，網路主播自導自演鬧劇、擺拍，其目的只有一個，為了引流吸粉。網路不是法外之地，為了蹭熱度、賺流量，突破法律底線，可根據「治安管理處罰法」第25條規定：處5日以上10日以下拘留，可以並處500元（人民幣，下同）以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或500元以下罰款。

部落客發布秦朗作業視頻，引起關注，甚至有「秦朗舅舅」認親。（取材自澎湃新聞）
部落客發布秦朗作業視頻，引起關注，甚至有「秦朗舅舅」認親。（取材自澎湃新聞）

2月19日，視頻博主「@Thurman貓一杯」再次發布視頻稱，自己從未說過秦朗是西場小學的學生，寒假作業上有寫是哪所小學，但因為涉及隱私，並沒有在視頻中公布，目前已經聯繫上秦朗母親，事件已經「圓滿結束」。

事件也引起警方關注，北京市公安局官方微博平安北京20日發文稱，「要說找回同學遺失的作業這事，我們可是專業的」；呼籲「以後再有哪位同志撿到同學不小心遺失的作業交到警察叔叔手裡邊，那妥妥的放心。」

「Thurman猫一杯」稱已聯繫上秦朗母親。（視頻截圖）
「Thurman猫一杯」稱已聯繫上秦朗母親。（視頻截圖）

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