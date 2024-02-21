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邊看電影邊吃火鍋 北京影院一票難求

中國新聞組／北京21日電
火鍋影廳觀影座席分三排，每排三張寬大餐桌，可滿足一家三口同時用餐。（圖／本報北京傳真）
火鍋影廳觀影座席分三排，每排三張寬大餐桌，可滿足一家三口同時用餐。（圖／本報北京傳真）

在北京門頭溝區潭柘寺鎮的檀谷商圈，有一家可以一邊看電影一邊吃火鍋的影院，正在吸引大批觀眾冒著嚴寒前去嘗鮮。每逢周末和節假日，更是一票難求。

這家火鍋影院保持著電影院的本質—所放影片均為當下院線正在熱映的佳片。也兼具餐廳特質—無明火的電火鍋，搭配新鮮食材，現涮現吃。檀谷商圈內，一棟頭頂「三克映畫」標牌的獨棟小樓就是其所在地。

推開大門，這裡顯然是一家餐廳，上到二層才是影廳。「一層變餐廳，是我們把以往電影院的大堂充分利用起來的一種嘗試。」三克映畫市場部負責人王蕾介紹，在二層，既可以多廳觀影，又可以站在天井眺望遠山。二層的走廊複刻了電影《忠犬八公的故事》裡小鎮火車站站台場景，讓等待電影開場的時間，亦可置身於光影之中。這種半開放設計擺脫了普通影院全封閉空間的壓抑，帶來空曠舒適感。

火鍋放映廳是其中一個中等規模影廳。顧客可從多個網路售票平台買好火鍋廳的電影票，到店後再現場購買火鍋套餐。影廳內，階梯式觀影座席分為三排，每排布置了三張寬大的餐桌，可滿足一家三口同時用餐。

電影開始前，工作人員會將火鍋套餐的一應食材擺好，在桌邊備上滿滿一壺補充湯底，再講解一下電火鍋的使用方法。場燈暗下，影片開始，每位顧客跟前的小夜燈足夠照亮眼前的食材。頭頂天花板裡暗藏的通風設施悄然啟動，抽走涮火鍋產生的氣味。

開業兩個多月來，已有多位顧客談了自己的感受。有人覺得「前一個小時沒法全神貫注看電影」、「更適合看喜劇片，或情節不太緊湊的影片，不然難以集中注意力」，還有的認為「一家三口一起選片子，肯定沒法人人都滿意，不滿意的那個就可以悶頭吃」。目前，檀谷火鍋放映廳每日限量56位。除了火鍋廳外，其餘影廳也提供邊看邊吃服務，東南亞小食、雞尾酒等均在可享受餐食之列。

在北京門頭溝區潭柘寺鎮的檀谷商圈，有棟頭頂「三克映畫」標誌的獨棟小樓，這裡有一家...
在北京門頭溝區潭柘寺鎮的檀谷商圈，有棟頭頂「三克映畫」標誌的獨棟小樓，這裡有一家可以一邊看電影一邊吃火鍋的電影院。（取材自法廣網）

電影院 東南亞

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