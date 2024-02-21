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廣東地方促公務員帶頭買房 還要拉上親友置產

中國新聞組／北京21日電
廣東地方政府傳出，要求全面動員幹部、員工「主動響應號召」，「帶頭消費」積極購房。（新華社）
廣東地方政府傳出，要求全面動員幹部、員工「主動響應號召」，「帶頭消費」積極購房。（新華社）

中國房市陷入低迷，廣東省湛江市赤坎區官方19日向全區的政府機關、公營企業及事業單位發表倡議書，要求全面動員幹部、員工「主動響應號召」，「帶頭消費」積極購房，並發動親朋好友在赤坎區「安居置業」。

澎湃新聞報導，赤坎區官方19日以「2024春節系列活動籌委會指揮部辦公室」名義，發布「關於促進赤坎區房地產市場平穩健康發展倡議書」，提及上述內容，倡議對象則是全區「各機關團體、企事業單位」及一般民眾。

倡議書首先坦承，當前中國房地產市場相對低迷，各級政府相繼推出「穩樓市」政策，中共赤坎區委、赤坎區政府「多渠道（管道）謀劃」，主動對接房地產企業「讓利於民」，聯手推出「一口價特惠房源」。

這項倡議書表示，希望廣大幹部職工「帶頭消費、示範帶動」，促進房地產市場回暖，不斷提振市場信心，助力全區房地產行業「平穩健康發展」。

倡議書並提到，2月21至23日「赤坎新春房產家裝展銷會」將舉辦。展出期間，將集中向廣大購房者提供「優惠的房源」，推出更大力度的惠民讓利政策，傾力回饋廣大市民。

這項倡議書說，希望各機關團體、企事業單位「全面動員幹部職工主動響應號召」，抓住有利時機，根據自身購房需求「積極參與到購房活動中來」。

倡議書還要求全區機關及企事業單位幹部、員工，積極向身邊親朋好友宣傳推介赤坎，發動親朋好友在赤坎安居置業，共享赤坎發展成果」。

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