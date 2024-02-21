才剛發布 Sora在橫店掀影視熱潮 有人憂「飯碗被砸」

OpenAI近日釋出最新生成式AI模型Sora，引發轟動。(美聯社)

OpenAI 公司16日發表旗下的文生影片大模型Sora， Sora能根據文字提示生成最長60秒的視頻。消息震撼科技、影視圈，一則名為「Sora首部AI電影共創計畫」的共享文檔18日在浙江橫店編劇圈流傳，稱面向全社會徵集劇本；有業內人士擔憂「飯碗被砸了」；同時，中國短影音大廠字節跳動傳出已研發「中文版Sora」，不過，官媒新華社發文稱擔憂「深度偽造」風險。

上觀新聞報導，橫空出世的Sora迅速成為「頂流」，不僅浙江省委副書記、杭州市委書記劉捷近日在會議上兩度提到Sora，在長三角科技產業，Sora更是不二的話題焦點。

杭州智聊思遠網路科技有限公司執行長喻林楓說，文生影片大模型並非新鮮事，在Sora之前，去年就曾出現Runway、Pika等同類應用程式。不過，此番Sora展示的樣片不僅長度更長，畫面也更穩定可控，更重要的是，Sora能夠很好地理解客觀世界的因果邏輯與物理法則。

據報導，在影視產業，Sora同樣備受矚目。活躍在浙江橫店的青年編劇臧嘉表示，Sora是這幾天工作之餘，片場的一大熱門話題：「和ChatGPT那會兒一樣，同行們都在說自己的飯碗這次真的要被砸了。」

臧嘉透露，2月18日，一則「Sora首部AI電影共創計畫」的共享文件開始在橫店的編劇圈裡流傳，文件發布者稱，將「共創世界第一部AI電影這一壯舉」，現面向全社會徵集劇本，若劇本被選中，「您的創作將會作為世界第一部AI電影劇本，載入史冊」。不過，在這則分享文件的留言區裡，有評論揶揄，「年輕人真是超前，工具還沒用上就開始研究拍電影了」。

另據中央社報導，中國「AIGC開放社區」20日發文稱，在Sora引爆文本生成影片賽道之前，字節跳動已推出一款顛覆性影片模型：Boximator。不過，字節跳動相關人士回應稱，Boximator目前還無法作為完善的產品落地，距離國外領先的影片生成模型在畫面品質、保真率、影片時長等方面「還有很大差距」。

新華社20日發表分析指出，Sora再次凸顯人工智能 技術進步對現實生活和傳統行業的深遠影響。好萊塢去年遭遇63年來首次編劇和演員全行業罷工，因為該行業的部分工作機會可能被人工智能取代。分析寫道，Sora將為「深度偽造」（Deepfake）技術推波助瀾。加州大學 柏克萊分校信息學院副院長法里德就表示：「當新聞、圖像、音頻、視頻——任何事情都可以偽造時，那麼在那個世界裡，就沒有什麼是真實的。」