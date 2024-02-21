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C919海外首秀成焦點、簽大單 空巴：歡迎競爭

中國新聞組／北京21日電
中國生產的大型客機C919和ARJ21支線飛機首次亮相新加坡航展。圖為一架C919客機在航展上做飛行表演。（新華社）
中國生產的大型客機C919和ARJ21支線飛機首次亮相新加坡航展。圖為一架C919客機在航展上做飛行表演。（新華社）

新加坡航展20日在樟宜會展中心拉開帷幕，中國國產大型客機C919和ARJ21支線飛機首次亮相，由於波音客機缺席，C919成為焦點，C919飛機當天還進行正式飛行表演；此外，西藏航空與中國商飛簽署40架國產大型客機C919「高原型」飛機訂單，成為這一機型的啟動客戶。

影音來源：YouTube

大公報報導，因「機艙零件脫落」等安全事故麻煩纏身的波音公司沒有派出商用飛機參展，僅展出了一個波音777X飛機客艙體驗模型，其它展品都是軍用航空器；C919的驚艷亮相令美聯社、路透、福布斯雜誌等一眾外媒矚目，被認為是中國展現航空實力的「絕佳機會」。

面對中國C919這一崛起新秀，空巴商用飛機業務首席執行官謝勒坦言，「龐大的市場足以容納競爭，我們歡迎競爭」。

據報導，C919「高原型」是C919飛機系列化發展的重要機型之一，在C919基本型的基礎上，通過縮短機身和實施高原改裝，滿足高原地區運輸要求。座位數為140至160座，起降性能滿足中國區域內全部高高原機場。

專家表示，高原機型相較於普通機型而言，技術要求更高。此次訂單的簽署，向外界釋放一個信號，中國的技術非常全面，擁有更多更先進的設計。

新加坡航展於20日至25日舉行。航展主辦方此前表示，有來自50個國家和地區的上千家企業和機構參展。

展館內，中國商飛公司展台以「攜手同行 共創未來」為主題，展出了最新塗裝的1：20比例C919、ARJ21和C929基本型飛機模型，1：32比例ARJ21公務機、醫療機、應急救援指揮機、滅火機、貨機模型，以及C919縮短型／高原型和加長型飛機模型。

室外靜態展區中，中國東方航空公司運營的C919客機、印尼翎亞航空運營的ARJ21客機和中國中原龍浩航空有限公司運營的ARJ21貨機齊聚，向來自世界各地的企業和公眾展示。

據中國商飛公司介紹，大型客機C919座級為158-192座，航程4075-5555公里，採用先進的氣動設計、推進系統和材料，碳排放更低、燃油效率更高。2023年5月28日，C919飛機圓滿完成首次商業飛行。另據央視財經報道，目前C919飛機已經拿下1200多架訂單，形成了可觀的大飛機產業鏈。

分析認為，此次航展有助於外界零距離感受中國製造的實力和魅力，拉動中國大飛機的海外訂單，拓展東南亞市場。內地知名航空博主秦玲表示，好飛機是要飛出去的。C919需要盡可能多地實機飛出去參加國際上的航展，讓更多的國際廠商，全球媒體了解接觸，「這是必須要走的一步。」

中國生產的ARJ21支線飛機首次亮相新加坡航展。（新華社）
中國生產的ARJ21支線飛機首次亮相新加坡航展。（新華社）

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