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梅西澄清完中國球迷仍不領情 央視發C羅照片意有所指

世界新聞網／輯
梅西回應香港友誼賽因傷沒上場，但中國球迷不太領情。（取材自微博）
梅西回應香港友誼賽因傷沒上場，但中國球迷不太領情。（取材自微博）

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）19日否認兩周前在香港的友誼賽未上場是出於政治不滿，純粹是因傷。但中國多數球迷不太領情，央視體育更在當天深夜發了葡萄牙足球明星C羅(Cristiano Ronaldo)的照片，似乎意有所指。

中央社報導，梅西2月4日在美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際（Inter Miami）於香港一場季前巡迴友誼賽從頭到尾坐在板凳區，激怒許多中、港球迷。

由於梅西在幾天後於日本的友誼賽出場30分鐘，一些中、港人士與球迷將梅西缺賽解讀為「辱華」。

事隔15天，梅西19日晚間透過微博發布一則長達2分多鐘的影片，他在影片中澄清，自己絕非外傳政治原因不出賽，缺賽純粹是因傷，特別是內收肌發炎。

影片發布後球迷很快就在微博反應，支持梅西的人表示相信自己一直喜愛的球員永遠不會帶偏見對待球迷；有人表示不理解何以一位如此偉大的球員，會因缺席一場友誼賽而被上綱上限到不愛中國。

但不買帳的球迷也很多。有人寫道「果然對不起三個字很燙嘴」，也有人留言「省省吧，去日本喝污水去」。

央視網體育微博發文在北京時間深夜11時發文，「用青春愛著的人，始終美好。晚安好夢~」 配圖為C羅。這一動態引發大量關注和網友留言，不少人把這條微博與梅西回應關聯起來。

央視在梅西道歉後，發了一張C羅的配圖。（取材自微博）
央視在梅西道歉後，發了一張C羅的配圖。（取材自微博）

梅西 微博 足球

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