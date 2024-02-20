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梅西香港友誼賽未上陣風波持續 在中國代言白酒下架

中央社／台北20日電
阿根廷球星梅西香港友誼賽未上陣風波持續，據報導，梅西代言的白酒「赤水河酒」已暫時下架。（取材自微博）
阿根廷球星梅西香港友誼賽未上陣風波持續，據報導，梅西代言的白酒「赤水河酒」已暫時下架。（取材自微博）

阿根廷球星梅西香港友誼賽未上陣風波持續，據報導，梅西代言的白酒「赤水河酒」已暫時將產品從中國電商平台京東下架，微博也清理一空。

綜合南方都市報、香港經濟日報等陸港媒體今天報導，梅西（Lionel Messi）代言的赤水河酒簽字祝福款上月11日在京東上線銷售，每瓶500毫升，6瓶整箱裝售價6600元人民幣，限量1萬瓶。

赤水河酒還推出買酒送梅西簽名球衣的促銷活動，並在部分省份的高速公路、官媒央視等投放梅西代言廣告，拉了一波流量。

不過，梅西香港友誼賽未上陣風波後，不少球迷湧入赤水河酒的微博，要求赤水河酒與梅西解約。

報導說，赤水河酒已從京東平台悄然下架，店鋪內空無一物；另在新浪微博，赤水河酒除與梅西共創的微博仍然保留，其他關於梅西的微博都已隱藏。

報導引述赤水河酒客服人員指出，商品是在春節長假期間下架，多少受到了梅西事件的影響，但客服也表示調整產品等相關方面後很快還會上架。

至於是否仍會以梅西作為代言人，客服方面指暫不清楚。

梅西所屬的美國邁阿密國際隊（Inter Miami CF）4日在香港進行季前友誼賽，但梅西直到終場都未下場比賽，球迷為此噓聲四起，並引發不少中國民眾強烈不滿。

中共人民日報旗下的環球時報8日發表社評聲稱，外界對梅西和邁阿密國際隊這一作法背後真實原因有許多猜測，有一種說法是「有政治動機」，香港有意打造盛事經濟，「有外部勢力故意要藉此讓香港難堪，從事態發展來看，不能排除這種猜測的可能性」。

梅西昨晚則透過新浪微博發表短片首度親自回應這次風波。

他說，4日在香港沒有上場踢球與政治原因無關，而是罹患內收肌炎症，在香港比賽前「已努力嘗試出場，但真的無法上場參賽」。

梅西 香港 微博

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