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湖南小伙寒冬下跳水救起1家4口 上岸後衣服都結冰了

中國新聞組／北京20日電
網傳救援過程。（取材自紅網）
網傳救援過程。（取材自紅網）

湖南醴陵一家四口日前開車出門卻因路況不佳墜入池塘，當時天氣冰雪交加，狀況危急。所幸有另一戶人家開車經過發現，小伙張豪鑫立刻跳下水將四人救上岸，而他在確定大家都安全後，才發現自己的衣服已經結冰。張豪鑫見義勇為的事蹟在網路上引起廣傳，當地政府也因此頒發錦旗給他。

綜合央視新聞、紅網報導，今年春節前夕的一天晚上，家住醴陵的張豪鑫開車載著家人在回家的路上經過村口一處偏僻池塘時，看到池塘中有燈光閃爍。張豪鑫多看了一眼後，驚覺情況有異，連忙停車上前查看，發現一輛白色小客車墜落池塘中，車頂已快被淹沒，並傳來微弱的呼救聲。

網傳事發車輛。（取材自紅網）
網傳事發車輛。（取材自紅網）

張豪鑫打開手電筒一看，發現車內四人正在水裡掙扎，水面已漫過脖子。張豪鑫抱著從後車廂找到的幾塊泡棉板跳入池塘中，發現車內三人被安全帶卡住，一名幼兒雖被托舉在水面上，但已被凍得奄奄一息。他打破後擋風玻璃，先將幼童救回岸邊後，又潛入池塘中拉開車門，解開剩下三人的安全帶，將他們拉出水面、趴在泡棉板上，再拉回岸邊。附近的村民也聞訊趕來救援，最終包括張豪鑫等全員安全上岸，此時他才發覺身上濕透的衣服已開始結冰。

獲救的一家人事後表示，當晚雨雪交加、夜色黑暗，對路況不熟，車窗又起霧，一不小心就駛入了池塘。

張豪鑫見義勇為的佳話立刻傳開，醴陵市板杉鎮政府為此頒發錦旗給他。據了解，張豪鑫就讀於湖南汽車工程職業學院，今年初應徵入伍，因此醴陵市軍地相關部門也為他舉辦表揚儀式，並送上慰問金。

湖南醴陵青年張豪鑫（左四）在寒冬下從池塘中救出一家四口，獲得表揚。（取材自紅網）
湖南醴陵青年張豪鑫（左四）在寒冬下從池塘中救出一家四口，獲得表揚。（取材自紅網）

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