「蘭州棋王」是世界冠軍？ 老翁穿破衣在街頭對弈暴紅

被指是蘭州棋王的鄧有邦（右一）在街頭對弈。（取材自極目新聞）

中國網路平台近日熱傳「蘭州棋王」鄧有邦衣衫襤褸、街頭找人對弈的視頻，有網友稱其是流浪乞討人員，更有稱其曾是世界冠軍。不過，官方回應稱鄧是當地「五保戶」曾含幫扶。關於鄧是否為世界冠軍，民間傳說較多，目前無法考證。業內人士則說，蘭州當地的象棋高手且無鄧姓人士。

極目新聞報導，蘭州市民張女士近日發布一條關於「蘭州棋王」鄧有邦與路人下象棋的視頻，在網上熱傳，點讚及評論量超過百萬。

張女士說，17日她和家人在蘭州新區秦王川文化廣場觀看社火表演時，看到有路人圍觀。走近時她發現，是一名老年男子在與一位中年婦女下棋，在大眾人口中，她才得知老人就是「蘭州棋王」鄧有邦。

「棋王的衣服很破，手裡拿著菸管、打火機，還有幾個餅子和一瓶水。」張女士說，「他和別人下象棋時一直在笑，和藹可親。他接下來說局2元錢（人民幣，下同），可等下完之後，他說年就圖個快樂，不收錢。」

記者在短片平台搜尋發現，鄧有邦頭紮小辮、戴紅框眼鏡、衣衫襤褸，經常推著自己下象棋的小車遊走在街頭巷尾，與路人切磋棋藝。

據報導，2022年1月3日，秦川鎮政府微信 公號「送溫暖讓愛回家-秦川鎮幫助流浪乞討人員回家」一文中曾提到流浪乞討人員鄧有邦。

文中稱，秦川鎮分管領導、部門負責人、華家井村負責人、監護人和工作人員，主動到鄧有邦長期居住居住地蘭州市關區草場街街道進行對接，並到居住現場進行勸說。大家堅持不懈的努力，終於疏通了鄧有邦的「逆反情緒」，成功勸說其返回華家井村家中居住，並批准給予鄧有邦救助金。

當地工作人員勸鄧（右一）回村居住。（取材自極目新聞）

秦川園區民政和社保局工作人員向記者證實，網路流傳影片中的「蘭州棋王」就是鄧有邦，是當地的分散特困供養對象，即五保戶。

工作人員表示，當地相關部門對鄧有邦相應的幫扶措施已經落實到位，「包括給五保戶買的衣服也發了，但他沒穿。」此外，鄧有邦並非居無定所，其酷愛下象棋，性格比較古怪，「他下贏一盤棋也不要別人的東西。」

據報導，關於鄧有邦曾是世界冠軍、身家不菲等說法，該工作人員表示，「有些資訊民間傳說的比較多，現在也無法考證。」某中國象棋特級國際大師、象棋高級教練員稱，據他了解，蘭州當地的象棋高手且無鄧姓人士。